Zwrot ws. Patriotów dla Polski. Szef MON Mariusz Błaszczak wydał oświadczenie

Mariusz Błaszczak poinformował na Twitterze, że po kolejnych atakach rakietowych Rosji na ukraińskie miasta, zwrócił się do Niemiec, aby zaproponowane Polsce Patrioty zostały przekazane Ukrainie i rozstawione przy zachodniej granicy tego kraju. "To pozwoli uchronić Ukrainę przed kolejnymi ofiarami i blackoutem i zwiększy bezpieczeństwo przy naszej wschodniej granicy" - napisał szef MON.

Po wybuchu rakiety w Przewodowie we wtorek 15 listopada, w wyniku którego zginęło dwóch obywateli polskich, Lambrecht zaproponowała wsparcie Polski przez przysłanie systemu obrony powietrznej Patriot. Następnego dnia po eksplozji w Przewodowie kanclerz Niemiec Olaf Scholz zaoferował wzmocnienie myśliwcami Eurofighter sił patrolujących polską przestrzeń powietrzną.

Niemieckie Patrioty dla Polski. Błaszczak chce, by zostały przekazane Ukrainie

Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla PAP, który ukazał się w środę powiedział, że w jego ocenie, dla bezpieczeństwa Polski najlepiej byłoby gdyby Niemcy przekazali Patrioty Ukraińcom i przeszkolili ukraińskie załogi. - Z zastrzeżeniem, że baterie miałyby być rozlokowane na zachodzie Ukrainy. Wówczas pozwalałoby to zapewne skuteczniej, niż przy pomocy S-300, zestrzeliwać rakiety przeciwnika - wyjaśnił Kaczyński.

Natomiast zdaniem prezydenta Andrzeja Dudy zestawy obrony przeciwrakietowej z Niemiec powinny znaleźć się w Polsce, blisko granicy z Ukrainą. - Propozycja przekazania Polsce przez Niemcy systemów Patriot to ważny gest sojuszniczy - podkreślił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda

"To, że minister obrony Christine Lambrecht chce pomóc Polsce w obronie powietrznej jest naturalne po ostatnim incydencie w sąsiednim kraju. Jednak 'Bundeswehra ma niewiele do zaoferowania w zakresie obrony przeciwlotniczej, bo sama niewiele ma'" - napisał w komentarzu portal RND.

Portal Defence24.pl zauważył w swojej analizie z października, że podstawę naziemnej obrony powietrznej w Niemczech stanowi 12 baterii Patriot PAC-3/PAC-3+ przeznaczonych do użycia operacyjnego, uzupełnionych przez nieliczne zestawy bardzo krótkiego zasięgu Stinger/Ozelot. Zdolności obrony powietrznej krótkiego zasięgu będą musiały zostać odbudowany niemal od zera - podkreśla portal.

Warto zaznaczyć, że zdolności niemieckiej armii w obszarze obrony powietrznej są znacznie wyższe od Polski, która dopiero pozyskała Patrioty. Są one znacznie nowocześniejsze od niemieckich, ale dopiero kompletowane, a co więcej, będą to na razie tylko dwie baterie. Polską tarczę uzupełnią zestawy krótkiego zasięgu, które są kupowane w ramach programu "Narew" oraz bardzo krótkiego zasięgu, jak system Poprad. Obecnie obrona przeciwrakietowa i przeciwlotnicza naszego kraju opiera się głównie o systemy produkcji radzieckiej. Jeśli zakupy i dostawy sprzętu będą przebiegać zgodnie z harmonogramem to w 2028 r. Polska będzie dysponowała nowoczesnym, wielowarstwowym systemem obrony powietrznej.

RadioZET.pl/PAP/Defence24.pl