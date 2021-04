W czwartek Gościem Radia ZET będzie Mateusz Jaśko - aktywista, autor profilu "Co jest nie tak z Krakowem". To on doprowadził do mandatu dla prezydenta Jacka Majchrowskiego za palenie cygara w urzędzie miasta, a za postawienie ławek w parku na Krzemionkach ściga go prokuratura. Jak sam o sobie mówi - przeciwstawia się urzędniczej ignorancji i staje w obronie mieszkańców Krakowa. Start rozmowy o 17:02 w Radiu ZET i na RadioZET.pl. Transmisja LIVE dostępna jest również na Facebooku i na Youtube Radia ZET.