- Bardzo często oceniam mowę ciała polityków. Najczęściej analizuję zachowania ministra Zbigniewa Ziobry. Z mowy ciała polityka można wielokrotnie wyczytać zakłopotanie - mówiła Daria Domaradzka Guzik. Ekspertka od mowy ciała i trenerka wystąpień publicznych był gościem Agnieszki Kołodziejskiej w popołudniowej odsłonie "Gościa Radia ZET". Głównym tematem rozmowy było analizowanie zachowań polskich polityków i co, możemy wyczytać z ich mowy ciała podczas wystąpień publicznych.

Daria Domaradzka - Guzik ekspertka od mowy ciała analizowała zachowania polityków i pokazywała, o czym świadczą najczęściej wykonywane gesty przez m.in. prezydenta Andrzeja Dudę, premiera Mateusza Morawieckiego czy chociażby Szymona Hołownię i Tomasza Kammela. Na samym początku nasz dzisiejszy Gość Radia ZET przeanalizował zachowanie prezentera TVP podczas koncertu "Cud życia", podczas którego Kammel zwracał się do Jacka Kurskiego i mówił o "cudzie życia w pierwszym rzędzie."

- Tomasz Kammel jest zwierzęciem scenicznym - zauważyła ekspertka od mowy ciała. Zdaniem Darii Domaradzkiej - Guzik zachowanie prezentera było jednak sztuczne. - Trudno ocenić prawdziwe emocje Tomasza Kammela, bo on cały czas odgrywa pewne role. Jednak podczas zapowiadania koncertu prezenter zbyt mocno przerysował emocje. Podczas wypowiadania słynnych słów o cudzie życia w pierwszym rzędzie, można było zaobserwować marszczenie nosa. Tego typu mikroekspresja może świadczyć o niepewności - dodała. Eksperta oceniła, że nie była to pozytywna emocja, co stanowiło pewną niespójność.

Agnieszka Kołodziejska pytała o zachowania polityków, których obserwujemy na co dzień podczas konferencji prasowych. Daria Domaradzka - Guzik odniosła się również do zachowania poseł Krystyny Pawłowicz sprzed kilku lat. Słynną scenę jedzenia sałatki przez przedstawicielkę PiS-u oceniła jako, intencjonalne okazywanie braku szacunku. - Osoby ze środowiska akademickiego czy przedstawiciele władzy powinni utrzymywać standardy dobrego zachowania. W tym przypadku zabrakło tego u poseł Krystyny Pawłowicz - stwierdziła trenerka wystąpień publicznych.

- Który polityk jest najbardziej niespójny w swoim zachowaniu? - pytała prowadząca program Agnieszka Kołodziejska

- Moim największym idolem w tym zakresie jest poseł Marek Suski. Polityk bardzo często jest niespójny w swoim zachowaniu, co innego widzimy, a co innego słyszymy. Podobnie jest w przypadku ministra Zbigniewa Ziobry - oceniła Daria Domaradzka - Guzik. Zdaniem wtorkowego Gościa Radia ZET nie ma w polskiej polityce osoby, która byłaby w stu procentach szczera i spójna w swoim zachowaniu.

Daria Domaradzka - Guzik oceniła również zachowanie Prezesa Rady Ministrów. - Premier Morawiecki był na początku bardzo sztywny i sztuczny w swoich wystąpieniach. Zbyt często gestykulował. Było to bardzo przerysowane. Jednak muszę przyznać, że polityk wiele włożył pracy jeżeli chodzi o mowę ciała i możemy zaobserwować znaczną poprawę - stwierdziła ekspertka mowy ciała i trenerka wystąpień publicznych.

Agnieszka Kołodziejska zapytała również o zachowania prezydenta Andrzeja Dudy. Zdaniem Gościa Radia ZET polityk zbyt mocno chce być lubiany przez wszystkich. - U prezydenta Andrzeja Dudy z łatwością można zobaczyć przerysowane gesty, dlatego tak często pojawiają się ironiczne żarty czy memy z głową państwa w roli głównej - stwierdziła Daria Domaradzka Guzik. Zdaniem ekspertki mowy ciała, Andrzejowi Dudzie bardzo zależy na tym, żeby być lubianym.

Nasz dzisiejszy Gość Radia ZET przeanalizował również zachowanie Szymona Hołowni i zdradził nam, jak interpretować słynny "płacz nad Konstytucją". - Szymon Hołownia jest bardzo świadomy swoich zachowań niewerbalnych, wszystko przez występowanie w telewizji. Sytuacja z Konstytucją budziła wiele emocji. Szymon Hołownia potrafi budować atmosferę dzięki wykorzystywaniu pauz. Gest ocierania łez był jednak bardzo przerysowany. Tak robią dzieci w przedszkolu i osoby, które chcą żeby gest był zauważony przez świat - oceniła Daria Domaradzka - Guzik.

