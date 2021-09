- Jestem zdruzgotany decyzją TSUE [ws. kopalni Turów - red]. To jest bardzo niedemokratyczny sąd. Tą decyzją sędzia Trybunały Sprawiedliwości UE chce wyrzucić na bruk kilkanaście tysięcy osób, które pracują w tej kopalni i pozbawić energii znaczną część Polaków. Nie ma takich przepisów - mówił w Radiu ZET minister Michał Wójcik. Jego zdaniem Polska nie powinna płacić kary nałożonej przez TSUE.

Michał Wójcik w mocnych słowach krytykował decyzję podjętą przez Unię Europejską ws. kopalni Turów. - To jest chora sytuacja. Za co Polska i Polacy są karani? [...] Nie ma zgody, żeby chociaż jeden człowiek stracił pracę. Z traktatu wynika, że kara musi być nałożona na podstawie wyroku. A decyzja TSUE jest podjęta bez podstawy prawnej - podkreślił gość Radia ZET.

Wiceminister Michał Wójcik: "Nie można ot, tak zamknąć kopalni"

- Najpierw zostało wydane postanowienie zabezpieczające, a teraz została nałożona kara. To są wielkie pieniądze. Jako przedstawiciel Solidarnej Polski mogę powiedzieć, że nie powinniśmy płacić tych pieniędzy. Jeżeli nie dojdzie do polubownego rozstrzygnięcia sprawy, to Komisja Europejska najprawdopodobniej będzie odtrącała środki z pieniędzy unijnych dla Polski. Nie można ot, tak zamknąć kopalni - zaznaczył Michał Wójcik w Radiu ZET.

Dopytywany przez Joannę Komolkę o słowa ministra Zbigniewa Ziobry o "propozycjach retorsji w stosunku do niesłusznych i bezprawnych kar", odpowiedział: "To jest poważna sprawa. Możliwe, że chodzi o retorsje natury ekonomicznej. Nie słyszałem tej wypowiedzi. Nigdy nie robiliśmy niczego przeciwko swoim sąsiadom. Premier Czech decyduje się na taki krok, który łamie zasady współpracy. Nie mogę tego zrozumieć, bo to jest rzecz skandaliczna".

"Reforma sądownictwa nie może odbywać się bez wiedzy ministra sprawiedliwości"

- Resort sprawiedliwości ma przygotowaną całą reformę wymiaru sprawiedliwości. Jakakolwiek reforma, która dotyczy sądownictwa, nie może być prowadzona bez wiedzy szefa resortu sprawiedliwości - mówił w Radiu ZET minister Michał Wójcik. Polityk Solidarnej Polski podkreślił, że ministerstwo jest gotowe do dokończenia reformy Zbigniewa Ziobry. - Do 2017 roku jechaliśmy z nią jak walec i nie było żadnych sentymentów - dodał.

Dopytywany przez Joannę Komolkę o sytuację z Izbą Dyscyplinarną, minister opowiedział: “O zmianach w Izbie Dyscyplinarnej można mówić w kontekście zmian w całym Sądzie Najwyższym, jak i w kontekście zmian w sądownictwie powszechnym. Reformą zajmuje się Ministerstwo Sprawiedliwości. Jednak reforma przygotowana przez ministra Zbigniewa Ziobrę została zatrzymana. Gdyby tak się nie stało, to nie mielibyśmy sędziów celebrytów i anarchistów, którzy robią co im się podoba”.

- Jeżeli będzie polityczna zgoda na całościową reformę sądownictwa, to jesteśmy gotowi ją dokończyć. Nie możemy pominąć jednego aspektu: Unia Europejska nie ma prawa mieszać w [polskim - red.] wymiarze sprawiedliwości. Rozmawiajmy o zmianach w Izbie Dyscyplinarnej. Jednak czy o to chodzi, żeby nie było sądownictwa dyscyplinarnego wobec sędziów, którzy popełniają przestępstwa? - dopytywał Michał Wójcik w Radiu ZET.

Gość Radia ZET podkreślił, że działania Unii Europejskiej to zmasowany atak na Polaków. - Nie da się dogadać z UE. [...] Odsyłam wszystkich do komunikatu resortu sprawiedliwości, gdzie dokładnie wskazujemy pola, jak zmienia się sądownictwo w Polsce. Zmieniło się bardzo dużo, a sprawy sądowe przyspieszyły - podsumował gość Radia ZET.

Michał Wójcik o rekonstrukcji rządu: Rozmowy trwają. Chcemy dalej realizować Polski Ład

- Nie jesteśmy przywiązani do stanowisk, dla mnie jest ważne to, żeby służyć Polsce. Prowadzimy rozmowy, ale muszę przyznać, że głównie rozmawiamy o programie. Stanowiska nie są ważne w tym wszystkim - mówił Michał Wójcik w Radiu ZET.

Gość Radia ZET zaznaczył, że cały czas trwają rozmowy nt. rekonstrukcji rządu. - To są bardzo dobre rozmowy. Kiedy zostaną zakończone, to o efektach poinformujemy szybko. Będziemy dalej realizowali Polski Ład, bo to jest dobry program. Jarosław Gowin się mylił, Polacy nie stracą na tym programie.

- Przedstawicielom Solidarnej Polski zależy na realizacji projektów ustaw, które zgłaszaliśmy kilka miesięcy temu. Przygotowuję projekt, który dotyczy oszukanych rolników. Musimy temu zapobiec i mamy na to pomysł. Niedługo taki projekt ustawy przedstawię. Był on wpisany do Polskiego Ładu - podkreślił Michał Wójcik w programie "Gość Radia ZET".

RadioZET.pl