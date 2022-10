- Na forum rządowym dzisiaj o waloryzacji 500+ nie ma rozmowy. Takie decyzje też zapadają w innym gremium. Dziś skupiamy się przede wszystkim na polityce energetycznej, na wsparciu sektora MŚP – powiedziała Olga Semeniuk – wiceminister w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

A jeśli brak waloryzacji oznaczałby klęskę wyborczą PiS? - Klęska wyborcza PiS? A na jakiej podstawie i skąd są takie analizy, że do takiej klęski mogłoby dojść. Zawsze powtarzam, że najważniejsze sondaże są przy urnie wyborczej. Różne mamy komentarze do tych analiz wyborczych.

Beata Lubecka: - Czyli waloryzacji 500+ nie będzie? Olga Semeniuk: Ja nie powiedziałam, że waloryzacji 500+ nie będzie. Ale też nie potwierdziłam tego, takie rozmowy nie toczą się dzisiaj bezpośrednio w rządzie.

Zdaniem wiceminister rozwoju i technologii: - Dziś skupmy się na tym, aby jak najłagodniej społeczeństwo mogło przeżywać niestety trwającą ósmy miesiąc wojnę, plus zabezpieczyć nas przyszły rok w kontekście energetycznym i gospodarczym. Czy tarcza antyinflacyjna będzie przedłużona do nowego roku? Jeśli nie będzie, to ceny pójdą w górę. - Robimy wszystko, aby 2023 rok był łagodny. Stąd program i projekt ustawy przygotowany przez Ministerstwo Klimatu dla MŚP. Chcemy, aby realizacja tego projektu nastąpiła w grudniu bieżącego roku i trwała do końca przyszłego – powiedziała Semeniuk, dodając: - Nastąpi zamrożenie cen energii na poziomie 785 zł. za MWh, dla sektora MŚP, przy zużyciu ponad 90% energii, ale również wprowadzamy wsparcie dla gospodarstw domowych i infrastruktury wrażliwej. To się wszystko zawiera w tej ustawie.

- Jeżeli chodzi o tarczę antyinflacyjną, sukcesywnie, w kolejnych kwartałach przyszłego roku, będziemy podejmowali decyzję o wydłużaniu tarcz antyinflacyjnych. Dziś zapadła decyzja, że będzie ona przedłużona do końca tego roku. Wszystko zależy od tego, jaka będzie reakcja europejska na kryzys energetyczny – powiedziała Olga Semeniuk.

RadioZET.pl