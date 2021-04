Jerzy Dudek w Radiu ZET: Superliga to po prostu skok na kasę

Jerzy Dudek w rozmowie z Robertem Karpowiczem rozmawiał o pomyśle stworzenia Superligi, w której miałyby występować najlepsze europejskie kluby. - Bardzo dobrze, że kibice stanęli po stronie UEFA. Pomysł utworzenia Superligi to po prostu był skok na kasę, a nie chęć utworzenia nowych rozgrywek - stwierdził gość Radia ZET. Jerzy Dudek dopytywany czy jego zdaniem Superliga faktycznie miała odświeżyć oblicze piłki nożnej, odpowiada: - To projekt dla zamkniętej grupy i ewentualnie klubów, które byłyby do tych rozgrywek zapraszane. To nie ma nic wspólnego z wynikami sportowymi. Byłaby elitarna liga piłkarska, a po drugiej stronie cała reszta. Do tego nie możemy doprowadzić.

- Real Madryt ma ogromne długi. Myślę, że większe niż wszystkie polskie kluby z Ekstraklasy na najbliższe 10 lat - stwierdził Jerzy Dudek. Zdaniem triumfatora Ligi Mistrzów z sezonu 2004/2005, klubu, które chciały stworzyć Superligę mają ogromne długi a dzięki tym rozgrywkom mogłyby się odbić od dna.

Robert Karpowicz pytał Jerzego Dudka również o zmiany, które UEFA zamierza wprowadzić w Lidze Mistrzów od 2024. - Każdy z klubów, który obecnie nie ma szansy na grę w fazie grupowej LM będzie miał to nieco ułatwione. Potrzebujemy dobrą drużynę. Mam nadzieję, że uda nam się w przyszłości ją zbudować - stwierdził Jerzy Dudek. Zdaniem byłego reprezentanta Polski, przedstawiciele UEFA dyskutują, jak wspomóc inne ligi, w tym także polską Ekstraklasę, żeby jakiś klub, mógł zacząć konkurować z najlepszymi zespołami.

Jerzy Dudek w Radiu ZET: Sousa daje nadzieję na stworzenie dobrej kadry

Robert Karpowicz pytał Jerzego Dudka, jak ocenia Paulo Sousę na stanowisku selekcjonera reprezentacji. - Nikt nie był zdziwiony tą zmianą, bo reprezentacja potrzebowała odświeżenia. Pojawienie się Paulo Sousy dało nową nadzieję na dobrą kadrę. Zdaniem Dudka trudno oceniać Sousę po trzech występach w eliminacjach do MŚ. - Moim zdaniem trener popełnił kilka błędów personalnych w ostatnich meczach reprezentacji, ale to się zdarza. Dyspozycja piłkarza na treningu może znacznie odbiegać od jego postawy podczas meczu. Jednak zarządzanie tymi błędami bardzo mi się podobało. Szczególnie w spotkaniu z Węgrami - dodał.

- Kto jest największą nadzieją w kadrze? - pytał Robert Karpowicz.

- Chciałbym, żeby talent Piotra Zielińskiego również przeniósł się na kadrę. Liczę na to, że Paulo Sousa wydobędzie z niego charakter prawdziwego piłkarskiego wojownika - mówił gość Radia ZET.

Jerzy Dudek pytany o powrót kibiców na stadiony podczas Euro 2020, odpowiada: - Jeżeli kadra będzie grała w Londynie, to kadra będzie mogła poczuć się jak u siebie. Dzięki Polakom, którzy mieszkają w Anglii, kadra może liczyć na piękny doping. Wszyscy tęsknią za normalnością, a obecność kibiców podczas meczu będzie moim zdaniem dobrą stroną pandemii.

Wybór Bońka na wiceprezydenta UEFA to dobra informacja dla Polski

Robert Karpowicz pytał również Jerzego Dudka o wybór Zbigniewa Bońka - Wybór Zbigniewa Bońka na stanowisko wiceprezydenta UEFA to bardzo dobra informacja dla polskich klubów - mówił Jerzy Dudek w Radiu ZET. Jak podkreśla były reprezentant Polski, głos Bońka będzie bardzo ważny na forum europejskiej organizacji piłkarskiej. Jerzy Dudek ocenił, że Zbigniew Boniek może dać szansę również polskim miastom, które w przyszłości będą chciały organizować imprezy piłkarskie.

RadioZET.pl