Według ministra Kowalczyka przygotowywany jest plan, który zapewni rolnikom nawozy w umiarkowanej cenie. Pytany o równie ważne dla przemysłu spożywczego dwutlenek węgla, zapewnił: - Sam osobiście zadzwoniłem do wielu zakładów i to nie są zapasy na dwa, trzy dni tylko na wiele tygodni. Różne pogłoski się rozprzestrzeniają. Natomiast Zakłady Azotowe Puławy nadal dostarczają dwutlenek węgla. Gość Radia ZET odniósł się także do planu ratunkowego dotyczącego produkcji i zakupu nawozów, który zostanie przedstawiony jutro na Radzie Ministrów. Na pytanie: dlaczego dopiero jutro i czy nie można było tego przewidzieć odpowiedział: - Nie można było przewidzieć. Nie wiedziałem, że to nastąpi dlatego, że cena gazu wzrosła w ostatnich dniach o kilkadziesiąt procent. Cena wraca do roku poprzedniego – dodaje wicepremier.

Henryk Kowalczyk zapytany o głośną w ostatnich dniach sprawę wiceministra Norberta Kaczmarczyka, który miał otrzymać od swojego brata w prezencie ślubnym traktor wart 1,5 miliona złotych odpowiedział: - Nie wtrącam się w prywatne sprawy (…). O ile by się okazało, że jakieś szczególne prowizje uzyskał przy kupnie tego ciągnika, wtedy byłby to powód do zainteresowania (…). Nie chcę wchodzić w te szczegóły, do kogo należy ten ciągnik (…). Dystrybutor niestety wykorzystał popularność polityka i przy tej okazji promował siebie – komentuje Gość Radia ZET.

Na pytanie Beaty Lubeckiej: „Czy to prawda, że rodzina Pana ministra Kaczmarczyka uprawia ziemię dzierżawioną od KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa), który jest państwową agencją”? Odpowiedział: - Nie wiem, ale poleciłem to sprawdzić.

