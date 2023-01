Borys Budka: Nie podzielam zdania Radosława Sikorskiego i nie podpisuję się pod tym

- Radosław Sikorski powiedział dziś w Radiu ZET – myślę, że rząd PiS miał moment zawahania w pierwszych 10 dniach wojny. - Jeszcze kilka tygodni przed agresją, kiedy rząd PiS został ostrzeżony przez wywiad amerykański, premier spotykał się w Madrycie z ludźmi, którzy chcieli rozsadzić UE od środka – odpowiedział gość Radia ZET, dodając: - Ja nie podzielam tej opinii R. Sikorskiego, w mojej opinii od momentu agresji Rosji na Ukrainę rząd premiera morawickiego, co do zasady zachowywał się poprawnie.

„Wojna spowodowała otrzeźwienie ze strony Kaczyńskiego i Morawieckiego”

Borys Budka zaznaczył także: - Rząd PiS popełnił wiele błędów przed agresją Rosji na Ukrainę, ale później zachowywał się w sposób racjonalny: Niestety wcześniejsze wydarzenia, zwłaszcza współpraca z ludźmi, którzy wspierali Putina na arenie międzynarodowej i w Unii Europejskiej, powodują, że Mateusz Morawiecki nie wykazał się dalekowzrocznością. Wojna chyba spowodowała takie otrzeźwienie ze strony Kaczyńskiego, Morawieckiego.

- Myślę, że był to zimny prysznic i wreszcie [rząd – red.] zaprzestał współpracy z międzynarodówką Putina. Wcześniej wydarzenia pokazywały co innego. Kaczyński chciał tworzyć trzecią siłę w UE wraz z ludźmi, którzy jawnie wspierali Putina – powiedział wiceprzewodniczący PO. - Czy Donald Tusk porozmawia poważnie z R. Sikorskim, jak po sprawie z Nord Stream 2? - zapytała prowadząca. - Tego typu wypowiedzi nie są dobre. Powinniśmy w tych sprawach wypowiadać się bardzo oszczędnie, dobierając słowa, nawet jeśli ktoś ma jakieś podejrzenia. Takie słowa mogą być wykorzystane przez propagandę PiS, co widać po reakcji Mateusza Morawieckiego, jak również przez naszych nieprzyjaciół z zagranicy – zaznaczył Borys Budka.

"Szymek nie idź tą drogą, polityka to nie talent show, polityka wymaga szacunku"

„Sejmowy, opozycyjny kabaret starszych panów” – powiedział Szymon Hołownia. - Zawsze staram się nie szukać wrogów po stronie opozycji. Nie potrzebne są tego typu sformułowania - powiedział Borys Budka, szef klubu Koalicja Obywatelska, wiceprzewodniczący PO, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Doświadczenie w polityce i to, jak trzeba dziś odbudowywać państwo, jest towarem bardzo cenionym przez wyborców. Nie podejrzewam Szymona Hołowni o jakiś ageizm. Nie powinno się tak mówić o kolegach z opozycji – kontynuował gość Beaty Lubeckiej, dodając: - Jeżeli ktoś chce pracować w stand up’ie, niech rywalizuje z Adamem Glapińskim – prezesem NBP. Ja bym mógł powiedzieć, Szymek nie idź ta drogą, polityka to nie talent show, polityka wymaga szacunku dla koleżanek i kolegów.

- Po waszym czwartkowym można było usłyszeć informację, że PO idzie do wyborów samodzielnie, a w niedzielę Donald Tusk wzywa chodźmy razem – zauważyła gospodyni programu. - Najlepiej zająć się PiS-em i pokazać, jak naprawić po nich Polskę. My jesteśmy otwarci na współpracę – stwierdził Budka.

„Musimy być na każdy wariant przygotowani”

Zdaniem wiceprzewodniczącego PO: - Do współpracy zawsze trzeba partnerów, niestety wypowiedź Szymona Hołowni nie sprzyja budowaniu takiej atmosfery, ale nikt się na nikogo nie obraża. Robimy swoje, zapraszamy wszystkich do współpracy.

- Ten adres Donalda Tuska był do wyborców. Mówił wyraźnie, szanujemy naszych partnerów – zapewnił Borys Budka. - Jeżeli nasi partnerzy będą chcieli iść własną, odrębną drogą niech to robią. Bardzo szkoda, my jesteśmy otwarci i gotowi do wyborów w każdej konfiguracji. Żeby wygrać z PiS-em trzeba być najsilniejszym, a system wyborczy premiuje najsilniejszych – kontynuował. Według gościa „na zarządzie Donald Tusk powiedział, że musimy być na każdy wariant przygotowani. Decyzję trzeba będzie podjąć, kiedy będzie rejestrowany komitet, nic nie jest zamknięte."

„Kiedy wszyscy jesteśmy razem, gwarancja miażdżącego zwycięstwa na PiS-em jest stuprocentowa”

- Platforma Obywatelska zawsze jest gotowa do tego, żeby wygrać z PiS-em, nawet jeżeli nie będzie tej woli po stronie innych partnerów. Umiemy budować koalicję. Zbudowaliśmy obywatelską, europejską i dzisiaj mamy podobna sytuację – powiedział szef klubu Koalicja Obywatelska, stwierdzając: - Koalicja europejska nie jest dowodem na tezę Szymona. Hołowni, że jak się idzie razem, to się przegrywa. Jest właśnie dowodem, że jak ktoś się wyłamie – jak Robert Biedroń i Wiosna, to wtedy taki obóz może przegrać.

- Kiedy wszyscy jesteśmy razem, gwarancja miażdżącego zwycięstwa na PiS-em jest stuprocentowa – powiedział Budka.

RadioZET.pl