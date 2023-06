„15 października ładna data” – powiedział Prezydent Andrzej Duda w Radiu ZET o ewentualnym terminie wyborów. - Bardzo ładna data. Ona się zgadza z kalendarzem wyborczym. Bardzo ważne są słowa A. Dudy, że Polacy nie lubią długich kampanii wyborczych. To jest sygnał, że pan Prezydent ogłosi wybory w ostatniej chwili - powiedział Artur Dziambor – prezes Wolnościowców, w południowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- Prezydent da wszystkim komitetom na zbiórkę podpisów minimalny czas, czyli pewnie dwa tygodnie, czym zabije wszystkie partie polityczne, które nie są zorganizowane tak, że na 3-4 mogą zebrać podpisy – stwierdził Dziambor.

- Chce pan powiedzieć, że Prezydent sprzyja PiS? – zapytała prowadząca. - Nie broń Boże. On jest prezydentem wszystkich Polaków. To tak, jak posłanka PiS, która jest sędzią TK, powiedziała, że PiS wspiera Polaków, którzy głosują na PiS. Tego typu decyzja Prezydenta, o skróceniu zbiórki podpisów i kampanii do minimum ustawowego, jest decyzja sprzyjającą partii PiS przede wszystkim, ale również partiom, które są parlamentarne – zaakcentował gość Beaty Lubeckiej.

- Z tą zbiórką podpisów to jest już archaiczne prawo i trzeba to jak najszybciej zmienić. Ciężko jest zorganizować to [zbiórkę podpisów - red.], jak się nie ma reprezentacji sejmowej – stwierdził Dziambor.

RadioZET.pl