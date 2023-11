Musimy naprawić praworządność, którą PiS przez osiem lat niszczyła - Gabriela Morawska-Stanecka

Oglądaj

"Musimy naprawić praworządność, którą PiS przez osiem lat niszczyła. Musi to zrobić demokratyczna większość" Sejm będzie wybierał dzisiaj swoich przedstawicieli do KRS. Bez przedstawicieli PiS? Czy będą w stanie ich wybrać? Czy to nie rewanżyzm? - No nie będzie w stanie. Jaki rewanżyzm? Wiemy co robili przedstawiciele PiS-u w ciągu tych 4 lat w KRS-ie. Przypomnę, że posłowie z PiS zostali wybrani do KRS, kiedy pani marszałek Witek powtórzyła głosowanie. To głosowanie było nawet takie, jakie nie powinno być - powiedziała Gabriela Morawska-Stanecka – senator RP, Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicji Obywatelskiej, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

„Demokraci muszą naprawić prawo, a nie ci którzy Konstytucję łamali”

Podobnie z KRS-em będzie w senacie?

- My już mieliśmy swoich w KRS-ie. Senator Krzysztof Kwiatkowski i senator Bogdan Zdrojewski. Teraz wybierać kolejnych.

Nowi członkowie KRS z PiS – u?

- Ja sobie nie wyobrażam. My musimy naprawić praworządność, którą PiS przez osiem lat niszczyła. Musi to zrobić demokratyczna większość. Demokraci muszą naprawić prawo. Demokraci muszą naprawić prawo, a nie ci którzy Konstytucję łamali, którzy prawo łamali i prowadzili nas na krawędź autorytaryzmu.

Dlaczego Marek Pęk nie został wybrany kolejnym wicemarszałkiem senatu? Za to, że nazwał was senacką, prorosyjską większością? PiS był podobno bardzo tym zaskoczony.

- PiS jest w ogóle wszystkim zaskoczony. To jest gra. Kwestia pana marszałka Pęka to jest 3 lata jego pracy, jako wicemarszałka senatu. Tak nazwał nas prorosyjską większością, kiedy głosowaliśmy nie tak, jak sobie marszałek Pęk wyobrażał. Jego całe zachowanie, pogarda wobec senatorów koalicji wówczas w senacie, wyrażana wielokrotnie w mediach społecznościowych, na Sali obrad się różnie zachowywał – zaakcentowała senator.

„Musimy wrócić z dalekiej podróży, w której byliśmy przez osiem lat, do pewnych standardów” Senator Pęk to skomentował, że to krwawa zemsta i przez senat przejechał walec. - Tak, tak. Proszę sobie przypomnieć, jak komentował uchwały senatu, które nie były po jego myśli przez ostatnie trzy lata. Pan senator Pęk zobaczył, jak wygląda praca i jak później tą pracą trzeba na reelekcję zapracować. To było prawidłowe, właściwe postępowanie większości senackiej. Chcemy, żeby na stanowiskach wicemarszałków były osoby, które cieszą się zaufaniem, szacunkiem senatorów. To miejsce cały czas jest dla PiS otwarte i gabinet będzie czekał. Jeżeli PiS wskaże osobę, która jest godna. PiS ma prawo wskazać kandydata, który spełnia te przesłanki. My musimy wrócić z dalekiej podróży, w której byliśmy przez osiem lat, do pewnych standardów.

