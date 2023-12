Oglądaj

Był pan na Woronicza? Okupował pan gmach TVP? - Ja nic nie okupowałem, natomiast byłem tam. Nie sprowadzajmy tej sprawy do jakiegoś kawału, czy zabawy, bo mówimy o rzeczy bardzo poważnej - powiedział Łukasz Schreiber - poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister w KPRM i przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

„Mówimy o niebywałym skandalu” - Nie przypominam sobie, aby w przeszłości posłowie okupowali siedzibę TVP – zauważyła prowadząca. - Nie chodzi o to, że władza, która ma większość, nie może dokonywać pewnych zmian, bo jak najbardziej może. Chodzi o to, żeby dokonywała je w granicach prawa. Mówimy o niebywałym skandalu. [nowe władze w TVP - red.] Czegoś takiego w III RP jeszcze nie było. To jest po prostu zwykłe bezprawie. Na podstawie uchwały sejmowej, aktu prawa wewnętrznego podważa się ustawy - zaakcentował poseł PiS.

„Tak wiele osób przyjmuje to bez mrugnięcia okiem” Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury odwołał prezesów mediów publicznych, powołując się na Kodeks Spółek Handlowych. - To jest skandal. On nie ma do tego uprawnień i żadna uchwała sejmowa nie może tego zmienić. Minister kultury może powoływać się na obowiązujące prawo na księżycu, ale nie ma prawa do tego, by w taki sposób działać. Jestem zdumiony, że tak wiele osób przyjmuje to bez mrugnięcia okiem, że ekipa, która szła do władzy po hasłem praworządności, w tak bezczelny sposób gwałci polską Konstytucję i odbywa się to także wśród wielu dziennikarzy z aprobatą – powiedział Łukasz Schreiber.

- Ja zadaję pytanie. Dlaczego obecna ekipa, która ma większość w sejmie, nie przeprowadza tego w formie ustawy? Dlaczego? Bo być może zdaje sobie sprawę, że nie ma potrzebnej większość, by przez proces legislacyjny takie ustawy przeszły.

