Hanna Gill-Piątek: To cios w jądro ideowe PiS. Ziobro podnosi rękę, ta wojna jest na poważnie

- Jacek ozdoba, wiceminister klimatu z Solidarnej Polski, stracił kompetencje, co on tam będzie teraz robił? To pierwszy taki przypadek w historii – opisała sytuacje gospodyni programu. - Wygląda na to, że jest to próba zestrzelenia ministra Zbigniewowi Ziobrze. Minister Ozdoba traci możliwość wykonywania swoich dotychczasowych obowiązków – powiedziała posłanka Polski 2050, dodając: - Czy wykonywał je dobrze, czy źle, to inna sprawa. Pamiętamy przy Odrze, gdzie zamiast sprzątać tą całą sytuację i tłumaczyć, dlaczego rząd zaniedbał swoje obowiązki. Wygląda na to, że jest to całość większej układanki i bardzo ostrej walki, która toczy się pomiędzy ministrem Ziobro, Jarosławem Kaczyńskim i premierem Morawieckim.

Rozmowa zeszła na elektryzujący opinie publiczną temat premii, które premier Mateusz Morawiecki miał obiecać polskiej reprezentacji, za występ w Katarze. - Rząd ma pieniądze, niestety nasze pieniądze. Nie tylko nasze, ale także pieniądze z długu. Złotą kieszenią premiera Morawieckiego jest tzw. fundusz covidowy, który jest zadłużony na 161 mld.Stanowi 1/3 wysokości pozabudżetowego zadłużenia, przewidzianego na przyszły rok – powiedziała Hanna Gill-Piątek. - Z tego będą te premie dla piłkarzy? - zapytała Beata Lubecka. - Coś miało być z budżetu, coś z funduszu. Mętne były te tłumaczenia. Te premie raz były, raz nie były. Szczerze mówiąc, gdyby te premie zostały wypłacone, liczyłabym na takt i wyczucie piłkarzy, skoro pan premier go w tej chwili nie ma – powiedział gość Radia ZET. - Dostałam, ze środowiskowych domów samopomocy informację, że nie mają czym zapłacić za prąd i ogrzewanie, więc te pieniądze idealnie by się przydały - dodała posłanka.

"To nie jest moment, w którym możemy obsypywać górą złota naszych piłkarzy. Pobierają całkiem spore wynagrodzenia. Może nasz szejk Obajtek wypłaci te premie”

- Szaleje inflacja i drożyzna. Dla większości Polaków te święta nie będą wesołe. Coraz więcej osób żyje nie tylko w niedostatku, ale w ubóstwie skrajnym. To nie jest moment, w którym możemy obsypywać górą złota naszych piłkarzy. Wystarczy podziękowanie. Piłkarze przecież pobierają wynagrodzenia i to całkiem spore. – stwierdziła Gill-Piątek.

Beata Lubecka: - Premier mówił, że te premie im się należą. - To, że się należało ma długą historię w polskiej polityce. Może premier chciał być takim szejkiem. Może nasz szejk Obajtek wypłaci te premie - odpowiedział gość popołudniowej audycji.

"Ziobro jest przyparty do ściany. Posłom Solidarnej Polski spodobała się praca ministerstwach"

- Ta sytuacja może zakończyć się wyrzuceniem ministra Ziobry z rządu i mam nadzieję końcem całego rządu – powiedziała Hanna Gill-Piątek, posłanka, przewodnicząca koła parlamentarnego Polska 2050, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej. - Wiemy, jak się to skończy. Cała wielka rodzina Solidarnej Polski, kuzyni pozatrudniani w spółkach, przyjdą do swoich posłów protektorów, oni pójdą do Z. Ziobry i powiedzą – no Zbyszek nie przesadzaj, już się uspokój, te fundusze muszą pójść, już się tak nie upieraj.

„Jest decyzja wewnątrz obozu rządzącego. Fundusze muszą zostać odzyskane”

Czyli Morawiecki wyrzuci z rządu Ziobrę? - Nie. Ziobro będzie związany tym, co jego ludzie będą chcieli na nim wymusić, więc będzie próbował lawirować tą sytuacją. On jest w tej chwili przyparty do ściany. Mówi się, że te szable, które zostały wokół niego, to jest bardzo nieliczna grupka. Bardzo się spodobało posłom Solidarnej Polski praca w urzędach, ministerstwach – stwierdziła posłanka Polski 2050. Będzie próba przeciągania do PiS? - To się już dzieje. Poprzednio, kiedy był taki kryzys, też chodziły takie pogłoski, kto zostaje, kto przejdzie do PiS. Teraz Ziobro jest bardzo mocno przypierany, bo już jest podjęta decyzja wewnątrz obozu rządzącego, że fundusze muszą zostać odzyskane.

