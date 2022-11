Henryk Kasperczak: Najlepsza metoda na wyjście z grupy, to powtórzyć wynik poprzedniego meczu

- Co musi zrobić polska reprezentacja, żeby wyjść z grupy?- zapytała Beata Lubecka. - Najlepszą metodą byłoby powtórzyć mecz z Arabią Saudyjską, czyli wygrać. Wtedy nikt nam nie przeszkodzi, żeby zakwalifikować się do 1/8 Mistrzostw Świata. Byłby to piękny sukces -– powiedział Henryk Kasperczak, piłkarz, reprezentant Polski w latach 1973-1978, trener piłkarski. - Każdy sobie z tego zdaje sprawę, że będzie to bardzo trudny mecz dla Polski. W tej chwili posiadamy przewagę nad wszystkimi rywalami, jesteśmy na pierwszym miejscu, mamy najwięcej punktów, aby zakwalifikować się dalej – wyjaśniał były reprezentant Polski. - Argentyna, jako zespół, nigdy nam nie pasowała. Zawsze byli to zawodnicy z wysokiej półki. Wszyscy grają w wielkich klubach. Przechodzą w tej chwili lekki kryzys. Po meczu z Meksykiem, który wygrali, stała się to grupa bardzo wyrównana. Przez wynik remisowy, też mamy możliwość zakwalifikowania się do dalszej rundy turnieju.

- Jaki wynik meczy pan obstawia? - Z wynikiem to jest zawsze loteria. Najważniejsze jest to, żeby zespół zagrał o zwycięstwo. Psychologicznie przygotowując zespół, Michniewicz powinien wpajać piłkarzom, że tylko zwycięstwo daje nam dobrą pozycję – kontynuował Henryk Kasperczak, dodając: - Wygrywając będziemy na pierwszym miejscu. Będąc na miejscu drugim trafiamy na mistrza świata – Francję. Cel pierwszy, czyli wyjście z grupy zostałby osiągnięty. Jeżeli wyjdziemy z grupy, to będzie już sukces. Później będzie coraz trudniej.

- Wtedy można powiedzieć, że nasze szanse będą pogrzebane, ale obstawia pan, że wyjdziemy z grupy? – zapytała prowadząca. - Wiara czyni cuda. Dobrze byłoby, gdybyśmy wyszli. Jesteśmy liderem i wystarczy zrobić dobry wynik. To należy zrobić. Argentyna ma trudności wystartować w takiej formie, jak wszyscy na to liczyli. W rankingu światowym byli zaliczani do faworytów tych mistrzostw. Niestety trochę się to pogmatwało, poprzez zwycięstwo Arabii Saudyjskiej z nimi. Ale my prowadzimy i trzeba tę pozycję utrzymać.

- Czy już teraz można typować, kto wygra ten mundial. Czy Francja powtórzy sukces? - zapytała Beata Lubecka. - Wszystko jest możliwe. Na razie największą radość dają nam drużyny, które pięknie grają w piłkę. Brazylia np. gra nowoczesny football oparty na szybkości i technice, dużym zaangażowaniem. W tej chwili jest to jedna z najlepszych drużyn. Francja i Portugalia także. Pomału elita piłkarska tych mistrzostw się tworzy, zobaczymy, jak to dalej pójdzie – odpowiedział Kasperczak.

RadioZET.pl