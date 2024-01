J. Karnowski o Kamińskim i Wąsiku: To są naprawdę bardzo źli ludzie, powinno ich spotkać więzienie

Oglądaj

Czy prezydent ułaskawi Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego? - Zależy, bo może chcieć pokazać, też skandaliczne słowa o więźniach politycznych, porównując do A. Poczobuta, czy do innych. Może jeszcze W. Bartoszewskiego, który jeszcze w komunistycznych więzieniach siedział. To jest skandaliczna wypowiedź. Myślę, że na końcu sięgnie jeszcze raz po ten akt łaski. Wtedy będziemy mieli do czynienia z przestępcami, którzy zostali ułaskawieni przez pana prezydenta Dudę - powiedział Jacek Karnowski – poseł Koalicji Obywatelskiej, lider ruchu samorządowego Tak! Dla Polski, zastępca przewodniczącego komisji śledczej ds. „wyborów kopertowych” w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

Prezydent zaprosił na jutro obydwu panów na uroczystość powołania doradców prezydenckich. – Ja musiałem się wyłączyć z pracy politycznej, dopóki nie miałem czystego kąta. Tutaj nie ma problemu. Jest skazanie, hulaj dusza piekła nie ma, nasi mogą kraść, popełniać przestępstwa. Skoro nasi [PiS – red.] to mogą kraść, nasi mogą popełniać przestępstwa, nasi mogą mordować politycznie innych, a jak inni to nie. To jest skandaliczne zachowanie pana A. Dydy, który mówi tak – będziecie głosować na mnie, będziecie z PiS, to nawet jak wam się noga powinie, albo zrobicie coś złego, albo kogoś będziecie mordować politycznie, to macie u mnie dobrą posadę i ułaskawienie. Uważam też, że pan marszałek nie powinien ich wpuścić do sejmu dlatego, że stracili immunitet, mają wyrok sądowy – powiedział poseł Koalicji Obywatelskiej.

"Tacy bandyci, którzy chcieli spowodować śmierć cywilną wicepremiera swojego rządu" Jest sądowy nakaz aresztowania panów Wąsika i Kamińskiego. Czy panowie pójdą do więzienia? - Mam nadzieję, że tacy bandyci, którzy chcieli spowodować śmierć cywilną wicepremiera swojego rządu, dla zdobycia władzy.

„To są naprawdę bardzo źli ludzie. Takich ludzi powinno spotkać więzienie” - Bandyta morduje dla zdobycia pieniędzy, oni chcieli śmierci cywilnej tego człowieka, a on w końcu też popełnił samobójstwo, bo pewnie nie wytrzymał psychicznie tych wszystkich rzeczy. [A. Lepper – red.] CBA pana Wąsika i Kamińskiego fałszowało dowody w mojej sprawie. Przez wiele lat się tułałem po sądach. Wydawali wyroki zaoczne ws. rozbudowy centrum Sopotu. To są naprawdę bardzo źli ludzie, którzy wykorzystywali swoje stanowisko i pseudo antykorupcyjną służbę do tego, żeby ścigać przeciwników politycznych i takich ludzi powinno spotkać więzienie – powiedział wiceszef komisji ds. „wyborów kopertowych.”

„Ja nikomu więzienia nie życzę, ale tym dwóm panom tak” - Z jedną wypowiedzią pana prezydenta A. Dudy się zgadzam, że jest olbrzymi galimatias prawny. Tylko, że to pan prezydent A. Duda jest współwinny temu galimatiasowi prawnemu, bo nie wetował złych ustaw, które spowodowały, że mamy podwójne sądy. Stworzyli sobie sąd partyjny, [PiS – red.] bo jakby była niska różnica w wyniku wyborów, to można by jej unieważnić. Albo można zwracać immunitet panu Wąsikowi i Kamińskiemu, a właściwie panu K. i panu W.

RadioZET.pl