Jacek Karnowski: Jeżeli wygramy wybory, a PiS nie odda władzy, to zostaje nam tylko ulica

Czy jeśli Pis wygra wybory to opozycja zarządzi pucz? - To jest opozycja demokratyczna żadnego puczu nie wywoła. Chce powiedzieć bardzo twardo, jeżeli wygramy wybory, a PiS nie będzie chciał oddać władzy, to może zostaje nam tylko ulica - powiedział Jacek Karnowski – prezydent Sopotu, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

Prezydent z ograniczoną odpowiedzialnością? „Odpowiedzialnością to można powiedzieć”

- To co, wyprowadzicie ludzi na ulicę? – zapytała Beata Lubecka.

- Absolutnie nie odpuścimy. Może być tak, że pan prezydent Duda będzie chciał na siłę powierzyć prawo tworzenia rządu PiS – odpowiedziała Jacek Karnowski.

- Prezydent powiedział, że zwyczaj jest taki, że misję tworzenia rządu powierza się zwycięzcy.

- Pan prezydent Duda, jak inne osoby z prawicy, bardzo łatwo zmienia zdanie. Nie jesteśmy do końca spokojni. Myślę, że te dymisje w armii pokazują, że nie możemy się czuć bezpiecznie w Polsce w tej chwili.

- Czy to jest prezydent z ograniczoną…

- Odpowiedzialnością to można powiedzieć.

- Chciałam powiedzieć z ograniczonym zaufaniem.

- Jednak większą odpowiedzialność ponosi pan prezes Kaczyński niż prezydent Duda.

@Nie_Obywatel: Co Pan sądzi o starcie Bezpartyjnych Samorządowców w wyborach parlamentarnych?

"Program Koalicji Obywatelskiej jest mi najbliższy, chociaż zawsze byłe zwolennikiem jednej listy" - To najbliższa ideowa lista, chociaż zawsze byłem zwolennikiem jednej listy. Udało się w pakcie senackim dzięki determinacji Zygmunta Frankiewicza. Ten program jest mi najbliższy [Koalicji Obywatelskiej – red.], mówię o decentralizacji państwa, mówi o pomocy dla młodych, o tym żeby uzyskać KPO, żebyśmy mieli zielona Polskę, która oddycha zdrowym powietrzem tak, jak w Sopocie, Gdańsku, czy w Gdyni - powiedział Jacek Karnowski – prezydent Sopotu, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

Polska 2050 też mówi o zielonej Polsce. - To jest fajnie, że w pewnych sytuacjach będzie pełna styczność programowa. To dobrze wróży na przyszłą współpracę – stwierdził Karnowski.

- A może zapisze się pan znowu do PO? – zapytała prowadząca.

- Na razie nie. Mam swoją grupę ludzi, samorządowców. Myślę, że łatwiej mi będzie ich interesy reprezentować, kiedy będziemy to robili ponad podziałami partyjnymi. Jestem przekonany, że nie będę jedynym samorządowcem. Będzie pani Elżbieta Polak, pani wójt Magda Kołodziejczak, czy prez. Jacek Wiśniewski itd. itd. – zaakcentował prezydent Sopotu.

- Sądzi pan, że wyborcy dadzą fory samorządowcom właśnie?

- Tak, bo jak sama pani powiedziała – są sprawczy i tak sądzą obywatele.

"Czy były jakieś plany wprowadzenia stanu wyjątkowego? Tego nie wiemy. Jeżeli władza zacznie ścigać tylko wewnętrznego wroga, to się stanie to, co w Izrael" Co się dzieje w armii? Władza to bagatelizuje, ale okazuje się, że Donald Tusk miał rację, odeszło 11 żołnierzy z Dowództwa Generalnego. - Trochę za dużo tych incydentów ostatnio. Rakieta lata nad Polską helikoptery, teraz odeszło 11 oficerów w tym najważniejsi. Ja myślę, że nie tylko dlatego, że kazano im trzymać parasol nad Misiewiczem, ale może coś kazano im robić, czego nie chcieli robić. Nie umiem powiedzieć co, ale wiem, że PiS robi wszystko, żeby nie oddać władzy .

- PiS gra nieczysto, chociażby przesuwając wybory samorządowe, czy robiąc pseudo referendum, które będzie reklamować w telewizji publicznej, czy pseudo debatę w telewizji publicznej z tezami, gdzie redaktorzy byli stroną, ewidentnie to było widać. Zastanawiam się, czy to chodziło o trzymanie parasola, czy ewakuację? Katastrofalną ewakuację, co teraz już widzimy, obywateli Polski z Izraela. Myślę, że gdzieś jest coś głębszego – zaakcentował Karnowski.

- Ja się zastanawiam, jakie jeszcze były inne plany tej władzy, żeby nie oddać władzy w sposób uczciwy? Sposób prowadzenia i finansowania kampanii, także tej referendalnej, pokazuje, że ta władza zrobi wszystko, żeby nie poddać się wynikom demokratycznym – powiedział prezydent Sopotu.

- Gen. Skrzypczak mówi, że być może nie godzili się na użycie wojska wbrew Konstytucji? – zauważyła prowadząca.

- O tym mówiłem. Myślę, że ta prawda wyjdzie na jaw.Czy były jakieś plany wprowadzenia stanu wyjątkowego? Tego nie wiemy. Pewnie to się okaże po wygranych przez opozycję wyborach. Wojsko ma pewną klauzulę tajemnicy. Rezygnuje 11 bardzo wysokich oficerów, w tym dwóch najważniejszych w tym kraju. Powinna tym natychmiast zająć się Komisja ds. Służb Specjalnych. Jeżeli władza zacznie ścigać tylko wewnętrznego wroga, to się stanie to, co w Izraelu. Tam też chciano zniszczyć demokrację i nie zauważono, że nagle 2 tys. rakiet do Strefy Gazy się przedostało - kontynuował Karnowski.

„Pytania niepoważne. Zaprzeczają temu, co rząd PiS do tej pory robił” Weźmie pan udział w referendum? - Nie. Ja oddam kartę, bo jeżeli ktoś mnie pyta, czy ma być płot [na granicy z Białorusią – red.], a jednocześnie bierze tysiące dolarów łapówek, za to żeby wpuszczać imigrantów do kraju nielegalnie. Jeżeli ktoś się mnie pyta o prywatyzację, a jednocześnie sprzedaje Lotos, dla mnie bliski sercu, bo to firma tutaj z Gdańska od nas i sprzedaje za ćwierćroczny zysk tej firmy. O co się nas tak naprawdę pyta? Po co są te pytania? Pytania są zupełnie niepoważne, bo zaprzeczają temu, co rząd PiS-u do tej pory robił.

#LUBECKA Jak w debacie wypadł Donald Tusk?

