Kaczyński wywoła zamieszki, gdy szala przechyli się w stronę opozycji - Joanna Scheuring-Wielgus

- Te wybory 15 października, niezależnie od tego jaki będzie wynik, zrobią wszystko, żeby je wygrać. Wyobrażam sobie taką sytuację, że jeżeli szala głosów będzie przechodziła na stronę opozycyjną, jak Kaczyński to zobaczy, to wszystkich ludzi, których zbierał w korpusach obrony wyborów, wykorzysta do zamieszek w Polsce - powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus – wiceprzewodnicząca Lewicy, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

Jarosław Kaczyński spowoduje, że będą zamieszki, kiedy zobaczy, ze przegrywa wybory? - Bo ci ludzie są niebezpieczni. Praworządność, Pegasus, te wszystkie afery. Rządzą nami ludzie niebezpieczni, którzy myślą tylko o własnym korycie. Na wszystko trzeba się przygotować. Kaczyński powiedział dawno temu, że raz zdobytej władzy się nie oddaje. Ten facet jest zdeterminowany, żeby to zrobić. Kaczyński oprócz bycia w polityce nie ma nic innego – zaakcentowała Scheuring-Wielgus.

RadioZET.pl