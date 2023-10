Katarzyna Lubnauer: Prezydent powinien jak najszybciej desygnować premiera z opozycji

- Zupełnie poważnie. W obecnej sytuacji, w której mamy cały czas wojnę w Ukrainie, tuż za naszymi granicami, w sytuacji gdzie w dalszym ciągu jest wysoka inflacja, w sytuacji w której jest bardzo wiele rzeczy do naprawy, jest to, żebyśmy jak najszybciej mieli stabilny rząd - powiedziała Katarzyna Lubnauer – wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej, Nowoczesna, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

Co teraz zrobi prezydent, bo opozycja ma większość, ale PiS na ten moment wygrywa wybory i to po raz trzeci? - Na stronie prezydenta jest napisane, że to prezydent desygnuje prezesa rady ministrów. Jest to zazwyczaj osoba wskazana przez większość parlamentarną. Nie chcę nic mówić, ale jeżeli pokażemy, że większość parlamentarna jest po stronie opozycji, że jesteśmy w stanie zbudować większość dla kandydata na premiera. Wydaje się, że zgodnie z tym, co sobie prezydent napisał na swojej stronie, powinien desygnować tą osobę – powiedziała wiceprzewodnicząca Nowoczesnej.

„Ważne, żebyśmy jak najszybciej mieli stabilny rząd” - Prezydent powiedział, że do tej pory był taki zwyczaj, że misję utworzenia rządu powierzało się zwycięskiej partii – zauważyła prowadząca.

- Zauważyłam, że pan prezydent potem zmienia na stronie różne rzeczy. Zupełnie poważnie. W obecnej sytuacji, w której mamy cały czas wojnę w Ukrainie, tuż za naszymi granicami, w sytuacji gdzie w dalszym ciągu jest wysoka inflacja, w sytuacji w której jest bardzo wiele rzeczy do naprawy, jest to, żebyśmy jak najszybciej mieli stabilny rząd. W związku z tym, prezydent jeśli chce działać w interesie Polski, powinien jak najszybciej desygnować kogoś z obecnej opozycji demokratycznej na premiera – zaakcentowała Katarzyna Lubnauer.

„Przy tej mobilizacji Polaków, zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności”

- Może powinniście się wybrać z misją do prezydenta?

- Ale da nam pani szansę, żeby policzono wszędzie głosy i żebyśmy dowiedzieli się dokładnie, ile mandatów ma która z partii koalicji. Wiemy, czego oczekuje od nas społeczeństwo. Przy tej mobilizacji Polaków, przy fakcie, że 73% Polaków poszło do wyborów, zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za to, żeby jak najszybciej z jednej strony naprawiać rzeczywistość, z drugiej strony rozliczać władzę – podkreśliła posłanka Nowoczesnej.

- Czy pani się dostała do sejmu na 100%?

- Tak. A na 100% będę wiedziała, jak spłyną wszystkie głosy.

- Łodzianka dostała się do sejmu z Warszawy.

- Zawsze twierdziłam, że Warszawa to jest bardzo gościnne miasto. 9 mandatów w Warszawie to lekko weźmiemy, nawet być może 10.

