Maciej Witucki: Sytuacja jest zła, a z punktu widzenia obywateli będzie jeszcze gorzej

- Jest i będzie zła sytuacja dla obywateli. Pierwszym powodem jest inflacja, ona nie zwalnia, a wręcz myślimy, że nawet jeszcze przyspieszy. Z punktu widzenia nas – konsumentów, nas – obywateli będzie gorzej - powiedział Maciej Witucki – prezydent Konfederacji Lewiatan, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej. - Firmy w Polsce wciąż sobie radzą. To jest nasz polski, 30-letni cud gospodarczy. Wciąż mają odłożone zapasy. 2/3 mówi, że wciąż będą zatrudniać, 1/3 będzie zwalniać pracowników – stwierdził Witucki.

„Jeśli upadną tarcze, sytuacja może się zmienić. Firmy w Polsce nie są pewne swego”

Według gościa „to jest taka mieszanka. Z jednej strony zwalniająca gospodarka, z drugiej inflacja, z trzeciej absolutna niepewność, bo to jest stan na dziś. Jutro, jeśli upadną tarcze, które wciąż utrzymują ceny energii, jeśli Europa zachodnia wzmocni swoje przedsiębiorstwa dotacjami, to sytuacja może się zmienić.” - Firmy w Polsce są niepewne swego już od 30 lat. Dziś bardziej niże kiedyś, ale strasznie stwierdzić, że są do tego już przyzwyczajone.

- Rozumiem, że przedsiębiorcy w Polsce zawsze są przygotowani na to, że są to ruchome piaski – powiedziała Beata Lubecka. - Dlatego to jest ta słabość. Mamy dane ze Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, która mówiła o wzroście stopy inwestycji i ta stopa inwestycji nieustająco spada, a jednocześnie czytamy, że rośnie ilość inwestycji na południu w Hiszpanii, czy Portugalii. Co oznacza, że zamiast zainwestować w firmy, przedsiębiorcy z natury chcący inwestować, nie idą dalej, inwestują za granicą, albo konsumują – powiedział prezydent Konfederacji Lewiatan. - Czyli stagnacja?

- Jeszcze nie stagnacja, ale utrata tego 30-letniego impetu.

- Żeby powiedzieć o recesji, to jest za wcześnie. Ale 50% pracodawców obawia się, że w najbliższym półroczu polska gospodarkę czeka recesja.

- Oczywiście, że nastroje nie są najgorsze. Z punktu widzenia pracownika, mamy kłopot taki, że dużo więcej osób schodzi z rynku pracy, niż wchodzi na rynek, więc firmy nadal będą szukały – stwierdził Maciej Witucki, dodając: - Nie inwestujemy, więc wciąż nie rozwijamy lepszych wartości. Wciąż pozostajemy w zaklętym kręgu. Ekscytujemy się cały czas elektromobilnością, dobrze, że powstają u nas kolejne fabryki baterii, ale ja bym bardziej chciał, żebyśmy poszli dalej, rozwijali nowe technologie.

"Brak zaufania i stabilności, to od wielu lat największy problem polskiej gospodarki"

Warszawska giełda przeżywa największy kryzys od 2009 roku. Dlaczego? - Tu trudno mówić tylko o giełdzie. Mówi się o spółkach Skarbu państwa. Mówi się nawet o specjalnym wiceministrze ds. spółek Skarbu państwa. Np. W Orlenie Skarb państwa ma 49,9%, więc pozostała część jest na giełdzie u innych akcjonariuszy i oni są ofiarami decyzji politycznych. W tej i innych spółkach, które umownie nazywamy spółkami Skarbu państwa, a które nimi nie są - powiedział Maciej Witucki – prezydent Konfederacji Lewiatan, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej.

- W związku z tym, jak ma giełda zachować się logicznie, skoro te podmioty są na łasce i niełasce polityków? Słynny podatek Sasinowy sprzed kilku miesięcy. Taka niestabilność powoduje, że to chwieje giełdą, zaufaniem akcjonariuszy i inwestorów – stwierdził gość Radia ZET, dodając: - To jest efekt uboczny bardzo silnej roli państwa w tych spółkach, a z drugiej strony niekonsekwentna, bo 49% własność.

- Giełda jest źródłem kapitału dla przedsiębiorców. Ci polscy przedsiębiorcy, którzy chcieliby inwestować, dla nich naturalnym wyjściem jest wejście na giełdę. Ale w dniu, kiedy znowu nastąpi decyzja polityka o uderzeniu nowym pomysłem w te duże spółki, które sterują indeksami. Wówczas ten biedny przedsiębiorca bardzo tanio wyprzeda kapitał. Ale w dniu, kiedy znowu nastąpi decyzja polityka o uderzeniu nowym pomysłem w te duże spółki, które sterują indeksami. Wówczas ten biedny przedsiębiorca bardzo tanio wyprzeda kapitał – tłumaczył Maciej Witucki. Jego zdaniem „brak zaufania i brak stabilności, to jest już od zawsze, od wielu lat wychodzi, jako największy problem polskiej gospodarki.”

- Nie najlepsza informacja dla pracowników, tylko 46% pracodawców chce podnieść zarobki, co jest wymuszone podniesieniem płacy minimalnej – zauważyła Beata Lubecka. - To jest bardzo duża zmiana. Przewidujemy, że w przyszłym roku wzrost płac będzie nieco niższy. W tym roku to jest około 12%, w przyszłym 10%. – powiedział Witucki. BL: - Ale to poniżej realnej inflacji – powiedziała gospodyni programu.

„Podnoszenie plac do poziomu inflacji, to samonapędzające się koło. Zasypałoby nasza konkurencyjność”

- Jedna i druga jest poniżej inflacji, gdybyśmy próbowali podnieść o inflację, to jest takie samonapędzające się koło. To zupełnie zasypałoby naszą konkurencyjność. Przedsiębiorcy z inflacją walczą – odpowiedział prezydent Konfederacji Lewiatan. - Jesteśmy na rynku konkurencyjnym. Taką nasza dumą są centra usług, gdzie młodzi ludzie znajdują pracę w outsourcingu dla globalnych firm, dziś te różnice, które kiedyś potrafiły być krotnością między Polską, a krajami Europy zachodniej, one spadły do kilkunastu procent – stwierdził. - Okazuje się, że te miejsca zaraz mogą z Polski odpływać, albo przynajmniej nie powstawać nowe. Mamy w regionie silnego konkurenta w postaci Rumunii, bo ona jest takim szybko rozwijającym się krajem, jeśli chodzi o lokowanie przemysłu, centrów outsourcingowych.

Czyli co nas czeka w przyszłym roku? - Inflacja i stabilny rynek pracy. Dużego wzrostu bezrobocia nie będzie.

RadioZET.pl