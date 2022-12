Piotr Łukasiewicz: Wizyta jest ważna dla Zełenskiego, ale też dla Bidena. Podkreśli rolę USA

- Wizyta Zełenskiego w Waszyngtonie jest ważna dla Ukrainy z punktu widzenia wojskowego, bo USA jest najważniejszym sponsorem sprzętu wojskowego, środków coraz doskonalszych, środków dalekiego rażenia – powiedział płk. rezerwy dr Piotr Łukasiewicz, Polityka Insight, były ambasador RP w Afganistanie, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej. Zdaniem byłego ambasadora „wizyta jest ważna również osobiście dla prezydenta Zełenskiego. W tym tygodniu ukazał się Time z prezydentem na okładce, który jest bez wątpienia bohaterem tego roku. Nadszedł więc moment niesłychanego zaszczytu i honoru, jaki go spotka, czyli przemówienie przed Kongresem.”

Również dla obecnej administracji w Waszyngtonie, to spotkanie ma wymierne i symboliczne znaczenie. - Jest to także wizyta ważna dla prezydenta Bidena, dla demokratów, którzy za kilka dni oddadzą Kongres w ręce republikanów. Będzie to symboliczne podkreślenie roli, jaką odegrał Biden w ostatnich 11 miesiącach, zarówno pomagając Ukrainie od strony amerykańskiej, ale także trwale jednocząc świat zachodni – podkreślił dr Piotr Łukasiewicz.

”Nie spodziewałbym się Patriotów wcześniej niż wiosną, latem przyszłego roku”

- Mer Lwowa wczoraj powiedział, że Patrioty trafią na Ukrainę może nawet w tym tygodniu. Czy to możliwe i jak długo może trwać szkolenie? - zapytała Beata Lubecka. - Jak zwykle w takich przypadkach szkolenie załóg ukraińskich w obsłudze tych systemów już trwa. Wojskowi zazwyczaj wyprzedzają, to co za chwile zrobią politycy – odpowiedział gość Radia ZET, dodając: - Żeby wyszkolić załogę, która nie tylko musi wykryć cel i wcisnąć guzik do wystrzelenia rakiety, ale jest to system połączony z innymi systemami wykrywania nadlatujących celów, więc czas potrzebny na wyszkolenie to prawdopodobnie około 12 miesięcy. W warunkach wojennych ten czas szkolenia pewnie można skrócić, ale nie spodziewałbym się Patriotów wcześniej niż wiosną, latem przyszłego roku.

Według Piotra Łukasiewicza: - Szkolenie może odbyć się prawdopodobnie w USA, gdzie jest najwięcej tych zestawów. Tam są zestawy, które trafią na Ukrainę i na tych zestawach Ukraińcy powinni się szkolić. Samych rodzajów rakiet, zestawów, radarów jest bardzo dużo i powinni się szkolić na konkretnych zestawach, które później staną pod Kijowem.

