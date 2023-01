- PiS traktuje KPO, jako swój fundusz wyborczy. Oni za te pieniądze chcą kupować głosy Polaków i kupić sobie za te pieniądze trzecia kadencję– powiedział Stanisław Tyszka, poseł Nowej Nadziei, koło poselskie Konfederacja, w popołudniowym Gościu Radia ZET u Beaty Lubeckiej. Według gościa Radia ZET: - Oczekiwania Brukseli, które jeśli będą spełnione, to jest jakaś obietnica wypłaty środków, ale to nie jest pewne. To jest bardzo poważna dyskusja na temat pieniędzy, na temat suwerenności. To są dwa aspekty.

„Unia Europejska wykorzystała pandemię, poszerzać swoje kompetencje”

- Unia Europejska wykorzystała pandemię, żeby pozatraktatowo poszerzać swoje kompetencje i tzw. KPO służy temu, żeby np. zakazać nam jeździć samochodami spalinowymi – powiedział Tyszka, dodając: - Nasz rząd o tym nie informował obywateli, zobowiązując się do wprowadzenia za rok nowego podatku od rejestracji samochodów spalinowych. Rok później wyjdzie nowy podatek dla posiadaczy samochodów spalinowych. Stanisław Tyszka opowiedział o tym, jaka - jego zdaniem – jest cena unijnych pieniędzy z KPO: - Powiem, jaka jest cena pieniędzy z KPO. Do 2058 r. będziemy spłacali europejskie długi. Przynajmniej cztery nowe podatki. Podatek graniczny, węglowy, opłata cyfrowa, podatek od plastiku. Całkowite opodatkowanie umów cywilno-prawnych. Jeśli ludzie mają umowę o dzieło, to będą teraz płacili wyższy podatek ze względu na to właśnie KPO.

- Czyli to nie chodzi o nasze dobro i dobro Polski, tylko o dobro PiS? – zapytała Beata Lubecka. - Jestem o tym święcie przekonany. To jest chyba jasne i oczywiste. Tylko teraz jest pytanie, jakie są granice? Dlatego, że dziś upadła suwerennościowa narracja PiS – tłumaczył poseł Konfederacji. - Jak PiS chce bronić suwerenności, jeśli dziś uchwalili ustawę, która w sposób jawny i mówią to wszyscy eksperci prawni, gwałci Konstytucję Rzeczypospolitej i wprowadza całkowity chaos w polskim sądownictwie?

„Nie dajmy się nabrać. Oni boją się, że przegrają. Chcą wydać te pieniądze na kupowanie głosów”

- Miesiąc temu ta sam ustawa została wycofana z sejmu, kiedy nieformalny naczelnik państwa – Jarosław Kaczyński – powiedział, że cytuję: „ta ustawa może doprowadzić do olbrzymiego chaosu, w naszych instytucjach, w sądownictwie” – przypomniał Tyszka, dodając: - Co się zmieniło? Zmieniło się to, że oni boją się, że przegrają. Dlatego chcą dostać pieniądze z Brukseli i wydać je na kupowanie głosów wyborców. Nie dajmy się na to nabrać.

- Dziś w sejmie uchwalono ustawę o KPO, Konfederacja była przeciw. Dlaczego? - zapytała gospodyni popołudniowego Gościa Radia ZET.- To jest bardzo poważna dyskusja. Mówimy o ustawie o Sądzie Najwyższym, praktycznie o ustawie o sadownictwie, która ma wypełnić oczekiwania Brukseli – stwierdził Stanisław Tyszka.

O nazwie nowej partii powiedział: - Nowa Nadzieja. Skojarzenie z Gwiezdnymi wojnami nie szkodzi. Mam wrażenie, że Polacy potrzebują teraz bardzo nowej nadziei. Po okresie pandemicznym, po okresie lockdown’ów, po okresie drukowania bez opamiętania pieniędzy przez rząd.

