Szynkowski vel Sęk: Stanowisko Niemiec nie jest dla mnie zaskoczeniem. Dalej robimy swoje

- Świeża sprawa [informacja z ostatniej chwili – red.], resort dyplomacji Niemiec udzielił odpowiedzi na notę polskiego rządu z 3 października i według rządu RFN sprawa reparacji i odszkodowań pozostaje zamknięta – poinformowała Beata Lubecka dzisiejszego popołudniowego gościa Radia ZET. - Nie jest to dla mnie specjalnym zaskoczeniem, bo stanowisko rządu Niemiec jest znane od dawna, a to na pewno nie kończy tej sprawy. Rząd niemiecki uważa, że ta sprawa jest zamknięta, a nasze stanowisko w tej sprawie jest zupełnie inne - powiedział Szymon Szynkowski vel Sęk, minister do spraw Unii Europejskiej.

Zdaniem Szynkowskiego vel Sęk „to jest dopiero początek tej sprawy. Dziś jest kierowana przez ministra Mularczyka wniosek do ONZ o podjęcie również tego tematu reparacji. Jest odniesienie do innych forów międzynarodowych, organizacji międzynarodowych.” - To stanowisko rządu Niemiec jest nam znane i nie jest niczym nowym. Wliczaliśmy to w proces, że rząd niemiecki takie stanowisko zajmie – powiedział minister ds. Unii Europejskiej.

- Czyli organizacje międzynarodowe mają wpłynąć na negocjacje? – zapytała prowadząca. - Organizacje międzynarodowe, opinia publiczna. Czas potrzebny na skuteczne podjęcie tej sprawy jest liczony nie w miesiącach , tylko w latach, a może nawet w pokoleniach – tłumaczył Szynkowski vel Sęk, dodając: - Moralnym obowiązkiem jest jej podjęcie, ponieważ Niemcy swojego moralnego obowiązku, jeśli chodzi o spłatę zobowiązań po II Wojnie Światowej, nigdy nie zrealizowały.

Beata Lubecka: - Czyli nie wywieszamy białej flagi i nie przyjmujemy tego do wiadomości? Szymon Szynkowski vel Sęk: - Przyjmujemy to do wiadomości i dalej w tej sprawie robimy swoje. Działania w tej sprawie są zaplanowane, w daleko szerszej perspektywie niż tylko rozmowy z rządem niemieckim.

