21-letnia Polka mówi, że jest zaginioną Madeleine McCain. Żąda testów DNA

Zaginięcie Madeleine McCann pozostaje jedną z najbardziej tajemniczych i wciąż nierozwiązanych spraw kryminalnych na świecie. W ostatnich dniach sporą popularność w sieci zyskała młoda kobieta, która przedstawia się jako "iammadeleinemcann", mówi po polsku i ma rzekomo 21 lat. Julia utworzyła profil na Instagramie, aby spróbować skontaktować się z rodzicami zaginionej Madeleine.

Polka mówi, że jest zaginioną Madeleine McCann

O Polce rozpisują się już zagraniczne media, m.in. CNN Brasil, RTL i The Daily Star. Kobieta pokazuje "dowody" na to, że jest zaginioną Brytyjką i prosi o pomoc w rozmowie z Kate i Gerrym McCannami, rodzicami Madeleine. "Myślę, że jestem Madeleine. Potrzebuję testu DNA. Śledczy brytyjskiej i polskiej policji próbują mnie ignorować. Opowiem tutaj swoją historię. Pomóżcie mi" – czytamy w biografii konta na Instagramie.

Julia publikuje swoje zdjęcia, przedstawiając fizyczne podobieństwa do dziewczynki, która zaginęła w 2007 roku. Wskazuje na charakterystyczne pieprzyki oraz rzadką chorobę anatomiczną oka. Porównuje też swoją twarz do rodziców Madeleine.

Kobieta twierdzi, że mieszkała we Wrocławiu. – Student Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu zeznał, że widział Madeleine McCann kilka dni po jej uprowadzeniu właśnie w tym mieście. Tak się złożyło, że mieszkałam we Wrocławiu, a tylko przez rok w innym miejscu – mówi, lecz wątek polskiego studenta nigdy nie pojawił się w oficjalnych opisach śledztwa.

21-latka mówi również, że jako dziecko była maltretowana przez mężczyznę, który wyglądał jak Christian Brueckner, 43-letni Niemiec, którego władze brytyjskie i niemieckie wskazały jako potencjalnego sprawcę zaginięcia Madeleine McCann. W komentarzach pod postami zaczęła się dyskusja. Zdania internautów są podzielone. Część z nich powątpiewa w autentyczność historii, m.in. ze względu na niezgodność wieku – Madeleine miałaby teraz 19 lat.

Zaginięcie Madeleine McCann

Madeleine McCann zaginęła 3 maja 2007 roku w portugalskim kurorcie Praia da Luz, gdy jej rodzice – Kate i Gerry McCann – jedli obiad z przyjaciółmi w pobliskiej restauracji. Śledczy na wczesnym etapie dochodzenie podejrzewali McCannów. Badano hipotezę, która zakładała, że dziecko zmarło w apartamencie w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a rodzice upozorowali porwanie, by uniknąć odpowiedzialności. Oczyszczono ich jednak z zarzutów.

W 2008 roku zakończono śledztwo i wznowiono je pięć lat później. Dopiero w czerwcu 2020 roku sprawa nagle przyspieszyła, gdy prokuratorzy ogłosili, że dziewczynka prawdopodobnie nie żyje.

RadioZET.pl