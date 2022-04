Amerykański aktor Sean Penn zaapelował na Twitterze do miliarderów na całym świecie o zakup 12 myśliwców dla Ukrainy, które pod względem parametrów technicznych przewyższałyby rosyjskie samoloty wojskowe.

Władze Ukrainy apelują o przekazanie myśliwców. Polska w marcu zaoferowała przekazanie swoich MiG-ów 29 do dyspozycji USA. Samoloty miały później trafić do Ukrainy. Waszyngton odrzucił tę ofertę tłumacząc, że jest to ryzykowane i "nie podniesie znacznie zdolności obronnych Ukrainy".

Nowy pomysł w tej sprawie przedstawił aktor Sean Penn. "Dwie eskadry F-15 lub 16 (to 12 samolotów z lepszą technologią niż rosyjskie Migi lub SU), na których można szybko wyszkolić (3 tygodnie) ukraińskich lotników, kosztowałoby nabywców z sektora prywatnego około 300 milionów dolarów. Dodajcie kolejne 200 milionów dolarów na obronę przeciwrakietową, co daje łącznie 500 milionów dolarów" - napisał Penn na Twitterze.

Sean Penn zaapelował do miliarderów, by kupili Ukrainie myśliwce

"Jeden miliarder mógłby zakończyć tę wojnę na Ukrainie. Oczywiście są dodatki w uzbrajaniu i utrzymywaniu pasów startowych itp., ale wydaje się, że warto się zastanowić" - dodał aktor.

W czwartek dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosiło na swoim Twitterze w języku angielskim, że obecnie największym zapotrzebowaniem Ukraińców są myśliwce czwartej generacji F-15 i F-16, które mają przewagę techniczną nad przestarzałymi samolotami, używanymi przez Rosjan. Dowództwo zapewniło, że ukraińscy piloci są gotowi przejąć kontrolę nad nowymi samolotami za 2-3 tygodnie.

RadioZET.pl/PAP/oprac. AK

