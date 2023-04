Kolejny działacz PiS w radzie nadzorczej Portu Gdynia

Kariera Adama Sasiuka nabrała rozpędu w 2016 roku, kiedy to został dyrektorem gdańskiego oddziału Agencji Nieruchomości Rolnych (dziś Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). Wcześniej pracował jako starszy inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Słupsku. Na dyrektorski stołek w gdańskiej ANR trafił po rekomendacji posłanki PiS Jolanty Szczypińskiej - ustaliła trójmiejska Gazeta Wyborcza. Sasiuk przetrwał przekształcenie ANR w KOWR, aż w 2018 roku jego miejsce zajął Krzysztof Jaszczak.

Od tego momentu zaczęła się błyskotliwa kariera Sasiuka w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. W październiku 2018 roku najpierw został wiceprezesem w jednej ze spółek-córek Energa SA, a później prokurentem. Następnie przez prawie półtora roku Adam Sasiuk zasiadał w radzie nadzorczej Lotosu Biopaliwa (obecnie Envien Biopaliwa Polska).

Dziś Zarząd Morskiego Portu Gdynia to nie jedyne miejsce pracy Sasiuka. Równocześnie zasiada w radzie nadzorczej Pomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i jednoosobowo reprezentuje zarząd Ośrodka Hodowli Zarodowej Bobrowniki. 100-procentowym udziałowcą spółki zajmującej się hodowlą bydła jest KOWR - jeden z poprzednich pracodawców Adama Sasiuka.

Zaciąg z PiS w Porcie Gdynia

W sierpniu ubiegłego roku informowaliśmy o powołaniu na członka rady nadzorczej Zarządu Morskiego Portu Gdynia 31-letniego Michała Sumery. To były asystent wojewody małopolskiego Piotra Ćwika (PiS). Sumera w 2018 roku kandydował do Rady Miejskiej Skawiny z listy Prawa i Sprawiedliwości, ale nie uzyskał mandatu. Objął funkcję sekretarza Klubu PiS w Sejmiku Województwa Małopolskiego, po czym trafił do Ministerstwa Infrastruktury. Został zastępcą dyrektora biura ministra. Do dziś zasiada w radzie nadzorczej Portu Gdynia.

Gdyński port to jeden z najważniejszych portów na południowym Bałtyku. W ubiegłym roku przeładowano w nim rekordowe 28,2 milionów ton ładunków. Odnotowano również o 2 proc. więcej zawinięć statków handlowych. Natomiast ze sprawozdania finansowego z 2021 roku wynika, że spółka Zarząd Morskiego Portu Gdynia osiągnęła prawie 29 milionów złotych zysku.

