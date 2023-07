Nowy sondaż. PiS i KO lecą w dół, Konfederacja rośnie

W sondażu pracowni Estymator na Zjednoczoną Prawicę, w tym Prawo i Sprawiedliwość, Suwerenną Polskę, Republikanów i ugrupowanie Kukiz'15 w wyborach do Sejmu zagłosowałoby 34,3 proc. badanych, co dałoby 186 mandatów. W stosunku do sondażu przeprowadzonego od 5 do 7 lipca poparcie dla Zjednoczonej Prawicy spadło o 0,2 proc.

Na Koalicję Obywatelską, w tym Platformę Obywatelską, Nowoczesną, Zielonych i Inicjatywę Polską głos oddałoby 28,3 proc. badanych. Dałoby to 136 mandatów do Sejmu. W stosunku do sondażu przeprowadzonego na początku lipca poparcie dla KO spadło o 2,3 proc.

Wybory 2023. Nowy sondaż. Konfederacja na 3. miejscu

Z kolei na Konfederację, w tym Nową Nadzieję i Ruch Narodowy w wyborach do Sejmu zagłosowałoby 15,4 proc. badanych, co dałoby 67 miejsc w Sejmie. W stosunku do poprzedniego sondażu Estymatora poparcie dla Konfederacji wzrosło o 0,8 proc.

Trzecia Droga (Polska 2050, PSL-KP) uzyskała w badaniu 11,2 proc. (o 0,2 punktu więcej niż na początku lipca), co dałoby jej 44 mandaty. Nową Lewicę (w tym SLD, Wiosnę i Razem) wybrało 8,5 proc. badanych (wzrost o 1 p.p.); oznaczałoby to 26 mandatów poselskich. Na inne ugrupowania wskazało 2,3 proc. ankietowanych (wzrost o 0,5 p.p.), co przekładałoby się na jedno miejsce w Sejmie.

Badanie pracowni Estymator przeprowadzono 19 i 20 lipca na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1022 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. W prezentowanych wynikach uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły, na jaką partię w wyborach do Sejmu będą głosować. Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 56 proc.

RadioZET.pl/PAP