Przemysław Wipler kandydatem na prez. Warszawy. Kim jest poseł Konfederacji?

Przemysław Wipler na antenie RMF FM poinformował, że zamierza wziąć udział w wyborach na prezydenta Warszawy. – Jestem wspólnym kandydatem Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców , koalicji którą zawiązaliśmy na te wybory prezydenta Warszawy – zaznaczył poseł. Jak przebiegała jego kariera polityczna? Oto sylwetka Przemysława Wiplera.

Przemysław Wipler: wiek, pochodzenie, wykształcenie, doktorat

Przemysław Wipler urodził się 15 lipca 1978 roku w Piekarach Śląskich. Po rozwodzie rodziców wraz z matką wyjechał do Gdyni, gdzie kontynuował edukację i ukończył liceum. W 2002 Wipler uzyskał tytuł magistra, kończąc studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Poseł Konfederacji podjął studia doktoranckie na Uniwersytecie SWPS. W pracy doktorskiej zajął się funkcjonowaniem komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Niestety, Przemysławowi Wiplerowi nigdy nie udało się obronić tej pracy. W 2023 roku politykowi odmówiono nadania stopnia doktora nauk prawnych.

Przemysław Wipler: polityka, PiS, Konfederacja

Przemysław Wipler po raz pierwszy trafił do Sejmu w 2011 roku. W ówczesnych wyborach parlamentarnych startował z list Prawa i Sprawiedliwości i został wybrany przez mieszkańców Warszawy. W czerwcu 2013 roku opuścił jednak PiS i założył stowarzyszenie „Republikanie” o profilu republikańskim i konserwatywno-liberalnym. Stowarzyszenie Przemysława Wiplera podpisało porozumienie z byłymi posłami PO ( Jarosławem Gowinem, Jackiem Żalkiem i Johnem Godsonem). Od tego czasu poseł współtworzył partię Polska Razem.

Wipler przez pewien czas był członkiem prezydium zarządu tego ugrupowania. W lutym 2014 roku opuścił jednak Polskę Razem. Niedługo później podjął współpracę z Kongresem Nowej Prawicy Janusza Korwina-Mikke go. Został członkiem tej partii i z jej ramienia wystartował w wyborach na prezydenta Warszawy. Zajął wówczas 4. miejsce spośród 11 kandydatów.

W styczniu 2015 roku Przemysław Wipler wraz z Januszem Korwin-Mikkem ogłosił powstanie nowej partii pod nazwą KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja. Został powołany na jednego z wiceprezesów, jednak w kwietniu 2017 roku nie uzyskał poselskiej reelekcji. Niedługo później ogłosił zakończenie swojej współpracy z partią KORWiN. Wipler zadecydował także o wycofaniu się z życia politycznego. Swoją decyzję tłumaczył wzmożonymi atakami na jego osobę.

Przemysław Wipler do polityki powrócił w 2023 roku. Wybrał partię Konfederacja Wolność i Niepodległość i wstąpił do klubu Nowa Nadzieja. W 2024 roku został powołany na wiceprzewodniczącego sejmowej komisji śledczej ds. wykorzystania oprogramowania Pegasus. Niedługo później ogłosił, że zamierza ponownie ubiegać się o fotel prezydenta Warszawy.

Przemysław Wipler: postępowanie karne

O Przemysławie Wiplerze głośno było ze względu na prowadzone przeciwko niemu postępowanie karne. 30 października 2013 roku w Warszawie poseł opuszczał lokal. Według świadków oraz policji zachowywał się wówczas agresywnie i chciał zmusić przemocą funkcjonariuszy policji do zaniechania prawnej czynności służbowej. Przemysław Wipler wówczas zrzekł się immunitetu, ale nie przyznał się do popełnienia zarzucanych czynów. Poseł twierdził, że został pobity przez policjantów, gdy chciał interweniować, widząc niebezpieczną sytuację dotyczącą osób trzecich.

W czerwcu 2016 roku Przemysław Wipler został uznany za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności (z warunkowym zawieszeniem wykonania na okres dwóch lat próby). Poseł musiał zapłacić także grzywnę w wysokości 10 tys. złotych.

Zobacz również: Skład komisji ds. Pegasusa. To oni zbadają aferę podsłuchową

Przemysław Wipler: żona, dzieci, rodzina

Przemysław Wipler w rozmowach z mediami często podkreśla, że rodzina jest dla niego priorytetem. Poseł Konfederacji jest żonaty i razem z żoną wychowuje pięcioro dzieci: trzy córki i dwóch synów. „Moja żona jest prawdziwą superbohaterką. Zrobiła zakupy, ugotowała zupę i mówi: no dobra, to idziemy rodzić. No to idziemy” – napisał w mediach społecznościowych tuż po przyjściu na świat piątego dziecka.

Małgorzata Wipler, żona Przemysława Wiplera pracowała w brukselskim biurze Roberta Iwaszkiewicza.

Przemysław Wipler: oświadczenie majątkowe

Przemysław Wipler złożył oświadczenie majątkowe 13 listopada 2023 roku. Z dokumentu, zamieszczonego na stronie Sejmu wynika, że poseł jest posiadaczem domu o powierzchni ponad 300 metrów kwadratowych, wycenianego na zawrotną sumę 4,5 mln złotych. Wipler posiada także mieszkanie o powierzchni ponad 70 metrów kwadratowych, warte prawie 1,8 mln złotych oraz kolejne mieszkanie o podobnym metrażu o wartości 1,7 mln złotych. Wszystkie nieruchomości są współwłasnością małżeńską.

W oświadczeniu wpisano jeszcze jedną nieruchomość: działkę o powierzchni 1971 metrów kwadratowych i wartości ponad 2,3 mln złotych. Przemysław Wipler napisał w oświadczeniu, że jest właścicielem wielu cennych przedmiotów. Na liście znalazły się m.in. dwa samochody marki Audi Q7, a także zegarki luksusowych marek Tag Heuer i Panerai oraz obrazy autorstwa Patryka Paliwody, Rafała Olbińskiego, Sabiny Marii Grzyb.

W listopadzie 2023 roku Wipler miał na koncie 3 miliony złotych i 15 tysięcy euro. Co ciekawe, poseł Konfederacji ma zaciągnięty kredyt hipoteczny na zakup mieszkania w wysokości niemal 900 tys. złotych (stan na listopad 2023). Udzielił także pożyczki gotówkowej Tomaszowi Karolakowi w wysokości 30 tys. złotych.

Źródło: Radio ZET/Wikipedia/Onet/Rzeczpospolita