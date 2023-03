Młoda, 17-letnia dziewczyna doprowadziła do zatrzymania i postawienia zarzutów swojemu byłemu, 23-letniemu partnerowi. Jak w rozmowie z Radiem ZET relacjonuje łódzka prokuratura, kobieta podejrzewała go o patologiczne zainteresowanie nieletnimi, co postanowiła sama sprawdzić. Przykre odkrycie sprawi, że 23-latek, ojciec dwumiesięcznego dziecka, najpewniej długo go nie zobaczy.