3 wielkie wygrane w Eurojackpot w Polsce. Wszystko jednego wieczora

"Za nami wtorek (18 lipca - red.) pełen wysokich wygranych w grach Lotto" - tak zaczyna się wpis, który pojawił się na Twitterze Totalizatora Sportowego. Okazuje się, że w Polsce tego dnia przybyło aż czterech milionerów, którzy wcześniej skreślili szczęśliwe liczby w Eurojackpot.

Ogromna wygrana w Eurojackpot. Padła w Bełchatowie

Największe szczęście dopisało osobie, która kupiła kupon przy ul. Lipowej 53 w Bełchatowie (woj. łódzkie). Dzięki wygranej II stopnia (5+1) wzbogaciła się ona o prawie 3,5 miliona złotych. We wtorek w Eurojackpot wylosowano następujące liczby: 14, 16, 24, 40, 43 oraz 1 i 5.

O ogromnym szczęściu mogą też mówić dwie osoby, które w losy zaopatrzyły się w punkcie w Kijach (woj. świętokrzyskie). Tam padły dwie wygrane III stopnia (5+0). Każda z nich wynosi ponad 1,1 miliona złotych.

Kumulacja nowych milionerów. Cztery wielkie wygrane w Lotto jednego dnia

To jednak nie koniec wysokich wygranych, które padły we wtorek. Na stronie Lotto możemy przeczytać, że "przy ul. Grzymiały-Siedleckiego 20 w Bydgoszczy zawarty został szczęśliwy zakład w Lotto Plus, który przyniósł zwycięzcy 1 milion złotych". Wylosowano liczby: 17, 18, 19, 23, 38, 41.

Przypomnijmy, losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się we wtorki, czwartki i soboty o godz. 22:00. Transmisję można śledzić o godz. 22:00 na lotto.pl, Facebooku, na kanale YouTube oraz w TVP3.

RadioZET.pl