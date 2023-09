Katastrofa w kopalni Pniówek wydarzyła się 20 kwietnia 2022 roku. Wówczas w ścianie N-6 na głębokości około tysiąca metrów pod ziemią doszło do wybuchu metanu. Kolejny wybuch nastąpił podczas trwającej akcji ratowniczej. W wyniku kolejnej eksplozji podjęto decyzję o przerwaniu akcji ratowniczej, pod ziemią zostało siedmiu zaginionych górników.

Przez wiele miesięcy służby prowadziły działania zmierzające do ustabilizowania sytuacji pod ziemią, czyli obniżenia temperatury oraz uzyskania bezpiecznego składu atmosfery. W celu dotarcia do zaginionych górników wydrążony został nowy, blisko 350-metrowy chodnik, który biegł wzdłuż ściany wydobywczej. W sobotę, 9 września udało się dotrzeć w rejon katastrofy.

Akcja w kopalni Pniówek. Odnaleziono ciała górników

W poniedziałek, 11 września Jastrzębska Spółka Węglowa, do której należy kopalnia Pniówek, poinformowała o odnalezieniu ciał pięciu z siedmiu zaginionych górników. "Ze względu na trudne warunki prowadzonej akcji, transport odnalezionych górników na powierzchnię będzie trwał około doby" - dodaje w komunikacie JSW.

Ratownicy próbowali dotrzeć również do ściany N-6, gdzie znajduje się dwóch zaginionych górników, jednak warunki okazały się zbyt ekstremalne i prowadzenie bezpiecznej akcji nie było możliwe. W ciągu miesiąca wydrążona zostanie dodatkowa przecinka, aby dotrzeć do zaginionych. Od sobotniego poranka do poniedziałku w prowadzonej tysiąc metrów pod ziemią akcji w kopalni Pniówek wzięło udział 61 zastępów ratowniczych, w tym 16 zastępów z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego w Bytomiu.

Katastrofa w kopalni Pniówek

Do wybuchu metanu doszło 20 kwietnia 2022 roku. W strefie zagrożenia znajdowało się 42 pracowników, 39 osób udało się wycofać. W trakcie trwającej akcji ratowniczej doszło do drugiej eksplozji, wówczas w zagrożonym rejonie było siedmiu pracowników, w tym ratownicy. Następnego dnia doszło do kolejnego wybuchu.

Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich przyjęło wówczas 10 rannych górników, pięciu z nich było w stanie ciężkim. W kolejnych dniach pięciu hospitalizowanych górników zmarło. Łącznie w katastrofie życie straciło 16 górników i ratowników górniczych. Rannych zostało 30 pracowników.