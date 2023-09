Jacek Kisielewski zmarł w niedzielę 10 września nad ranem w wieku 53 lat. Dziennikarz przez kilkanaście lat pracował i współpracował z TVP jako reporter, prezenter i wydawca. Był też klubowym didżejem. W ostatnim czasie Kisielewski był wydawcą programów informacyjnych i publicystycznych radiowej Trójki. Pracował także w Studiu Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia oraz Informacyjnej Agencji Radiowej.

Nie żyje Jacek Kisielewski. Przyjaciele żegnają dziennikarza

"Jacek walczył dzielnie, do ostatnich chwil życia. Swoją nieustępliwością w chorobie dał nam wiele sił. Był dobrym człowiekiem, nieocenionym pracownikiem a poza wszystkim lojalnym i przyjacielskim partnerem, kolegą" – powiedział dyrektor Trójki Marcin Wąsiewicz, cytowany na stronie internetowej anteny.

"Przez wiele lat Jacek pracował w »Wiadomościach«. Niech odpoczywa w Pokoju" – napisała na Twitterze Marzena Paczuska, członkini Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i była szefowa redakcji serwisu informacyjnego Jedynki.

"Żegnaj przyjacielu. Do końca walczyłeś dzielnie, z pokorą i pogodą ducha. Będzie nam Ciebie brakowało..." – czytamy we wpisie Krzysztofa Ziemca z TVP. "Aż trudno uwierzyć... Do zobaczenia Kisielak" – napisał z kolei Jacek Gasiński, reporter Polsat News.