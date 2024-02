Anna Łubian-Halicka: TVP, 19.30, Polsat, mąż, wiek. Kim jest dziennikarka?

Anna Łubian-Halicka to polska reporterka i prezenterka. Od wielu lat pracuje w telewizji; w dotychczasowej karierze była związana z różnymi redakcjami. Na przełomie stycznia i lutego 2024 roku – niedługo po gruntownych zmianach przeprowadzonych w mediach publicznych – portale Onet i Press poinformowały o przejściu Łubian-Halickiej do TVP. Kim jest dziennikarka i co wiemy o jej życiu zawodowym i prywatnym?