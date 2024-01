Do TVP wrócił po wielu latach. Kim jest dziennikarz Marcin Antosiewicz?

Marcin Antosiewicz to „nowy-stary” reporter TVP – w serwisie „19.30”, który zastąpił „Wiadomości”, pojawił się pierwszy raz od 2016 roku. Co warto wiedzieć o dziennikarzu z wieloletnim medialnym stażem? Podpowiadamy.

Marcin Antosiewicz – życiorys, wiek, wykształcenie

Marcin Antosiewicz nie ujawnił w sieci informacji na temat swojego wieku; wiadomo jednak, że pracę w mediach rozpoczął bardzo młodo – zaledwie w wieku 17 lat dołączył do rozgłośni Radio dla Ciebie. Studiował nauki polityczne na aż trzech uniwersytetach – w Warszawie, Krakowie i Fryburgu (Szwajcaria). Zdobytą wiedzę wykorzystuje w praktyce aż do dziś.

Marcin Antosiewicz – dziennikarz, „19.30” w TVP, życie zawodowe

Marcin Antosiewicz ma niewątpliwie bogate portfolio: po pracy we wspomnianym wcześniej Radiu dla Ciebie związał się z „Panoramą”. W latach 2007-2008 pracował jako korespondent w Irlandii i Wielkiej Brytanii. Do redakcji „Wiadomości” TVP trafił w 2008 roku; przez następne lata działał jako korespondent Telewizji Polskiej w Berlinie i pracował w polskiej sekcji Deutsche Welle.

Z TVP odszedł po przejęciu władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. O swojej decyzji poinformował w opublikowanym na YouTube filmie, w którym wyjaśniał: - Reporter ma prawo do własnego zdania, ale głównie powinien je zachować dla siebie. Jeśli nie jest w stanie się od niego uwolnić, to nie jest w stanie rzetelnie informować. To moja zasada! I nikt na mnie nie wpłynie, żebym ją złamał.

Po zakończeniu współpracy z TVP Antosiewicz prowadził program „#dziejesię” w telewizji Wirtualnej Polski. Zaczął też tworzyć artykuły dla serwisów internetowych Forbes oraz Newsweek, a także wykładać dziennikarstwo na Uczelni Vistula i Uniwersytecie Warszawskim. Do Telewizji Polskiej wrócił w grudniu 2023 roku. Jego materiał dotyczący zmiany władz mediów publicznych pojawił się w pierwszym wydaniu „19.30” w TVP.

Marcin Antosiewicz – LinkedIn, YouTube, Instagram

Marcin Antosiewicz publikuje w sieci rozmaite treści. Szczególną uwagę zwraca jego aktywność na YouTube, gdzie można obejrzeć m.in. reportaże o imigrantach z Gruzji, Ukrainy i Białorusi. Dziennikarz zamieszcza sporo relacji z bieżących wydarzeń również w portalach Instagram i LinkedIn.

Marcin Antosiewicz – życie prywatne

Marcin Antosiewicz przeznacza wolny czas m.in. na naukę języków — obecnie przyswaja chiński. Można nazwać go poliglotą — mówi bowiem po angielsku, niemiecku, francusku i rosyjsku. Dziennikarz nie dzieli się w internecie życiem rodzinnym. Wiadomo jednak, że na co dzień towarzyszy mu adoptowany terier.

