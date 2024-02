Anna Hałas-Michalska to polska reporterka i dziennikarka. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej była związana z różnymi redakcjami. Z ustaleń medialnych poczynionych w lutym 2024 roku wynikło, że Hałas-Michalska zmienia stację i przechodzi z Polsatu do TVP. Kim jest dziennikarka i co warto wiedzieć o jej dotychczasowej działalności?