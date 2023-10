Jak przekazał PAP dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP st. asp. Błażej Plichta do zderzenia dwóch pociągów doszło w czwartek po godz. 7 niedaleko dworca kolejowego Gdynia Główna. - W zderzeniu uczestniczyły szynobus oraz pociąg relacji Malbork-Gdynia - dodał. Zaznaczył, że poszkodowane zostało pięć osób.

W mediach społecznościowych opublikowano zdjęcia z wypadku. Widać na nich, że jeden z wagonów pociągu wypadł z torów i przewrócił się na bok.

Czołowe zderzenie pociągów w Gdyni

Jak dowiedziała się "Gazeta Wyborcza", żółto-niebieski szynobus Newag SA138, wykonywał manewry i - według wstępnych ustaleń - z niewiadomych przyczyn nie dostosował się do sygnałów. Natomiast drugi pociąg - EN57 z Malborka do Gdyni Głównej, skończył wcześniej bieg i wyjeżdżał ze stacji w kierunku zajezdni w Gdyni-Ciosowej. "W obu pociągach znajdowała się tylko ich obsługa - nie było w nich pasażerów. Oba jechały z niewielką prędkością" - podała "GW". Pięć osób zostało rannych. Cztery przewieziono do szpitala, stan jednego z poszkodowanych jest ciężki.

"Gdynia całkowicie uziemiona - utrudnienia na Morskiej i w ruchu pociągów" - podał profil na Facebooku Gdynia 112. SKM Trójmiasto zapewnia jednak, że wypadek nie ma wpływu na kursowanie pociągów PKP SKM i nie ma opóźnień. "Niektóre pociągi dalekobieżne jadą po naszej linii. Prosimy o nasłuchiwanie komunikatów" - informuje przewoźnik.

Policjanci ustalają okoliczności i przyczyny wypadku. Ruch jest całkowicie wstrzymany na czas pracy służb.

Piotr Mirowicz - PAP