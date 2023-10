Pilot nie zauważył 27-latki. Zginęła w makabrycznych okolicznościach

Samantha Hayes, 27-letnia kobieta, zginęła w makabrycznych okolicznościach. O tragicznym wypadku, do którego doszło na lotnisku w stanie Oklahoma w USA, informuje "New York Post".

Oklahoma. Kobieta uderzona przez lądujący samolot

Z mediów dowiadujemy się, że w dniu tragicznego wypadku, kobieta pracowała na terenach zielonych na lotnisku. Około godziny 15:30 jechała na samobieżnej kosiarce, bezpośrednio przy pasie.

W tym samym momencie do lądowania podchodziła niewielka maszyna Beechcraft Bonanza A36 z 1972 roku. Za sterami samolotu siedział 70-letni James Baxter. Niestety, na początku nie zauważył on 27-latki. Dojrzał ją dopiero w ostatnim momencie. Zeznał, że próbował jeszcze podnieść maszynę. To się niestety nie udało.

Służby badają przyczyny tragicznego wypadku

W efekcie skrzydło maszyny uderzyło Samanthe prosto w głowę. Kobieta nie miała najmniejszych szans na przeżycie. Zginęła na miejscu, osierocając troje dzieci. Służby przekazały, że 70-letni pilot wyszedł z wypadku bez obrażeń. W tym momencie trwa dochodzenie, śledczy sprawdzą, czy są podstawy do postawienia mężczyźnie zarzutów.

- Jesteśmy załamani i zdruzgotani. To tragiczny wypadek i składamy najszczersze kondolencje rodzinie i przyjaciołom. Naszym priorytetem jest ustalenie, jak doszło do tego wypadku - powiedziała Vickie Patterson, rzeczniczka urzędu miasta, w którym zatrudniona była Samantha.

Lotnisko, na którym doszło do wypadku, to niewielki obiekt bez kontrolerów lotu. To oznacza, że piloci muszą sami zgłaszać starty i lądowania. Według władz, w chwili zdarzenia pogoda i widoczność były dobre.