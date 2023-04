Głośna publikacja Radia ZET i RadioZET.pl ws. E. Witek. Jarosław Kaczyński komentuje

Artykuł dziennikarzy Radia ZET i RadioZET.pl wywołał polityczną dyskusję. Opisujemy w nim historię pacjentki, która zmarła, ponieważ przez osiem dni nie została przeniesiono na OIOM w szpitalu w Legnicy. Rodzina złożyła zawiadomienie do prokuratury twierdząc, że miejsce na OIOM-ie od kilkunastu miesięcy blokuje mąż marszałek Sejmu Elżbiety Witek.

Jarosław Kaczyński odniósł się do publikacji Radia ZET

Do sprawy odniósł się prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który ocenił publikację Radia ZET i RadioZET.pl jako "niebywały atak na rodzinę Elżbiety Witek". - To dowód na to, że nasi konkurenci polityczni i stojące za nimi media przekroczyły po raz kolejny granicę przyzwoitości - ocenił Kaczyński cytowany przez PAP.

- Czynienie zarzutu z powodu tego, iż pani marszałek Elżbieta Witek, jako kochająca żona od dłuższego czasu walczy o życie i zdrowie swojego ciężko chorego męża, i wykorzystywanie tych informacji do walki politycznej jest po prostu działaniem niegodnym i zasługującym na najtwardsze słowa potępienia - mówił Kaczyński. Jednocześnie prezes PiS wyraził "serdeczne wsparcie dla pani marszałek w tych trudnych chwilach". - Jako parlamentarzyści i koledzy z Prawa i Sprawiedliwości chcemy dodać pani marszałek siły i otuchy w tej trudnej walce o życie i zdrowie jej męża - dodał.

Oświadczenie redakcji dot. publikacji o mężu Elżbiety Witek

Wcześniej do artykułu odniosła się także marszałek Sejmu Elżbieta Witek, zapowiadając "wstąpienie na drogę prawną". "Dla mojej rodziny i mnie samej artykuł to niewyobrażalne i niezrozumiałe cierpienie" - napisała. "Lekarze od dwóch lat starają się o uratowanie jego życia. Nigdy nie zabiegałam o żadne specjalne traktowanie męża, ani o przeniesienie ze szpitala rejonowego, ani o inne ekstraordynaryjne środki przysługujące mnie oraz mojej rodzinie z mocy ustawy w związku z pełnionym urzędem. Wszelkie kwestie medyczne zostawiam lekarzom ze szpitala w Legnicy, do których mam pełne zaufanie i szacunek za ich pracę" - zaznaczyła Witek.

W odpowiedzi redakcja Radia ZET i RadioZET.pl wydała oświadczenie w tej sprawie. Oświadczenie publikujemy poniżej.

Nie zgadzamy się z zarzutami przedstawionymi przez panią Marszałek Elżbietę Witek w jej oświadczeniu. Nasz artykuł został przygotowany z zachowaniem dziennikarskiej staranności. Uważamy również, że dyskusja powinna się obecnie skupić nad istotą opisanego przez nas problemu.

RadioZET.pl