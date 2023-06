Tragedia na komendzie. Nie żyje 39-letni policjant. "Wszyscy jesteśmy zszokowani"

Do dramatu doszło na Komendzie Powiatowej Policji w Iławie. W budynku przebywali wówczas inni policjanci. Oficer prasowa policji w Iławie Joanna Kwiatkowska poinformowała Polską Agencję Prasową, że do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę przed południem.

Iława. Policjant zastrzelił się ze służbowej broni. "Wspaniały kolega"

Pracujący w policji ponad 8 lat funkcjonariusz, który m.in. odbywał służby w ogniwach patrolowo-rowerowych i patrolach wodnych, zastrzelił się ze służbowej broni.

- To był wspaniały policjant i kolega. Wszyscy jesteśmy zszokowani tym, co się stało. Nic nie wskazywało na to, że ten człowiek może się targnąć na życie - oświadczyła Kwiatkowska. Jak przekazał portal infoilawa.pl, mężczyzna zmarł po przewiezieniu go do szpitala.

Rzeczniczka policji dodała w rozmowie z PAP, że przez całą niedzielę pod kierunkiem prokuratora były prowadzone czynności, które mają wyjaśnić kulisy tragedii. W czasie zdarzenia w gmachu komendy byli inni policjanci, m.in. dyżurny.

Zmarły policjant miał 39 lat, był młodszym aspirantem. Osierocił dwoje dzieci.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli masz myśli samobójcze lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, warto poszukać wsparcia i pomocy specjalisty. Pod tymi numerami i adresami można uzyskać pomoc – czekają na ciebie psychologowie:

Telefoniczna Pierwsza Pomoc Psychologiczna: 22 425 98 48

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

RadioZET.pl/PAP/infoilawa.pl