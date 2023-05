Niewyobrażalna tragedia na cmentarzu. Mężczyzna nie przeżył

Do tragicznego zdarzenia na cmentarzu komunalnym w Iławie doszło we wtorek 9 maja po południu. Wówczas 83-letni mężczyzna odwiedzał groby, a pracownicy firmy kamieniarskiej stawiali pomnik.

Iława. Śmiertelny wypadek na cmentarzu

W pewnym momencie 53-letni kierowca cofał tzw. wywrotką i potrącił starszego pana, który doznał obrażeń w postaci rany głowy. – Uraz nie wyglądał groźnie, auto poruszało się z niewielką prędkością, pan upadł na drogę szutrową – powiedziała oficer prasowa policji w Iławie Joanna Kwiatkowska. Do rannego seniora wezwano karetkę pogotowia.

Przytomny 83-latek został odwieziony do szpitala, gdzie niestety wkrótce zmarł. – Sądzono, że będzie to kolizja, ale po tragicznym finale postępowanie jest prowadzone w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym – przekazała Kwiatkowska. Taki czyn zagrożony jest ośmioma latami więzienia. Kierowca auta należącego do firmy kamieniarskiej był trzeźwy.

RadioZET.pl/PAP