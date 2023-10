Kumulacja w Lotto rozbita. Wiemy, gdzie padło ponad 8,6 mln zł

Wyniki losowania w Lotto z 10 października to: 2, 10, 17, 22, 28, 42. Oprócz "szóstki" wartej dokładnie 8 623 079,70 zł, we wtorek padły 54 wygrane drugiego stopnia (5238,30 zł), 3034 wygrane trzeciego stopnia (134,80 zł) oraz 53687 wygranych czwartego stopnia (24,00 zł). Żaden z graczy nie trafił głównej wygranej w Lotto Plus.

Szczęśliwy kupon nabyto w punkcie Lotto przy ulicy Lwowskiej 116B w Tomaszowie Lubelskim w województwie lubelskim.

Kolejne losowanie i szansa na wygranie dużej sumy pieniędzy w Lotto już w czwartek 12 października. Do zgarnięcia są 2 miliony złotych, a po dopłaceniu złotówki do zakładu, także milion w Lotto Plus. Dodatkowo kumulacja w Eurojackpot sięga 240 mln złotych.

Jak grać w Lotto?

Aby zagrać w Lotto, trzeba wytypować 6 liczb z 49 – samodzielnie, na chybił trafił lub w sposób mieszany (mix). Cena zakładu to 3 złote. Totalizator Sportowy przypomina, że warto dopłacić złotówkę do zakładu i poprosić o grę z Plusem, aby zagrać o 1 mln zł w Lotto Plus.