Kopali i kazali szczekać, nastolatek we krwi. Kolejne brutalne pobicie

19-latek został pobity w Lubartowie. Sprawa wyszła na jaw, bo całe zdarzenie sprawcy nagrali telefonem. W weekend filmik zaczął krążyć wśród lubartowskiej młodzieży.

Nagranie jest bardzo brutalne. Widać na nim leżącego na ziemi chłopaka z zakrwawioną twarzą. Napastnicy kopią go i każą szczekać.

Lubartów. 19-latek pobity przez nastolatków

To właśnie wideo dotarło do jednej z mieszkanek Lubartowa i to ona zawiadomiła policję. Dzięki temu zgłoszeniu funkcjonariuszom szybko udało się ustalić pokrzywdzonego i agresorów. Napastnikom postawiono już zarzuty. Będą odpowiadać za pobicie w charakterze czynu chuligańskiego. Grozi im do 3 lat więzienia.

Pod koniec lutego 16-letni Eryk został śmiertelnie pobity przez rówieśników w Zamościu na Lubelszczyźnie. Później na jaw zaczęły wychodzić kolejne przypadki brutalnych napaści nastolatków na swoich rówieśników.

