Makabra w bloku. Kobieta nie żyje, mężczyzna w szpitalu. Znaleziono list

Dramat wydarzył się w poniedziałek około godziny 13. Ze zgłoszenia wynikało, że w mieszkaniu miało dojść do tragedii. Jak przekazał "Super Express", na miejscu znaleziono zwłoki kobiety. Z kolei nieprzytomny mężczyzna miał zostać przewieziony do szpitala.

Nowy Dwór Mazowiecki. Zabójstwo w mieszkaniu. Na miejscu znaleziono list

Policja nie chce komentować sprawy. - Potwierdzam, że policjanci pracują na miejscu pod nadzorem prokuratury. Nic więcej nie mogę na ten temat powiedzieć - przekazała "Gazecie Wyborczej" Aneta Fabisiak-Wydurska z Komendy Powiatowej Policji Nowy Dwór Mazowiecki.

Jak przekazali dziennikarze tvn24.pl, zmarła to około 70-letnia kobieta. W mieszkaniu miało dojść do zabójstwa. Portal, powołując się na świadków, poinformował, że zatrzymany przez policjantów mężczyzna, również około 70-letni, trafił do szpitala. Prawdopodobnie para była małżeństwem.

Serwis wirtualnynowydwor.pl podał, że podejrzany miał zostawić w mieszkaniu list pożegnalny. Na miejscu znaleziono m.in. siekierę i nóż. "Na komisariat miały trafić cztery osoby, które prawdopodobnie zostaną przesłuchane w charakterze świadków"- podał se.pl.

RadioZET.pl/"Gazeta Wyborcza"/tvn24.pl/"Super Express"/wirtualnynowydwor.pl