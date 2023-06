Manifestacje w całej Polsce. "Przeciw morderstwom na porodówkach i cynizmowi lekarzy"

"Przeciw morderstwom i torturom na porodówkach", "przeciw zmuszaniu kobiet do noszenia niechcianych ciąż i do rodzenia", przeciw zakazowi aborcji" - to hasła przewodnie demonstracji, które odbędą się w wielu miastach w Polsce. Protestują głównie kobiety, które są wstrząśnięte kolejną śmiercią ciężarnej.

33-letnia Dorota z Bochni, która była w piątym miesiącu ciąży, zmarła 24 maja z powodu wstrząsu septycznego w Podhalańskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II w Nowym Targu. Mecenas Jolanta Budzowska, która reprezentuje rodzinę zmarłej Doroty, powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską, że lekarze dopuścili się "rażącego zaniedbania".

Protesty "Ani jednej więcej"

W całej Polsce odbędą się protesty nie tylko przeciw prawu antyaborcyjnemu, ale także postępowaniu lekarzy, którzy nie wykonują zabiegu przerywania ciąży, nawet jeśli spełnione są przesłanki zawarte w obowiązujących przepisach. - Jest to ważne dla innych kobiet, które teraz są w ciąży i myślą o tym, żeby zostać matkami. To jest takie siostrzeństwo i wsparcie. Natomiast ja mam takie marzenie, żeby pani Dorota była ostatnią ofiarą tego drakońskiego prawa - mówiła Scheuring-Wielgus.

Według organizatorów wydarzenia na Facebooku będą to marsze: "Przeciw morderstwom i torturom na porodówkach, przeciw zmuszaniu kobiet do noszenia niechcianych ciąż i do rodzenia, przeciw zakazowi aborcji, przeciw zbrodniczym rządom PiS i cynizmowi lekarzy".

Manifestacje, których organizatorem jest Ogólnopolski Strajk Kobiet, odbędą się w niemal czterdziestu miastach w całej Polsce - m.in. w Poznaniu na pl. Wolności, w Kielcach - przy Pomniku Henryka Sienkiewicza, w Słupsku przy ul. Jedności Narodowej 2, i we Wrocławiu na pl. Gołębim.

