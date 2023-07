Masowe zatrucie na kolonii w Bieszczadach. Jak poinformował Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ustrzykach Dolnych, 4 lipca o godz. 7:50 otrzymano informację o zatruciu pokarmowym około 20 dzieci – uczestników kolonii w miejscowość Rudenka (powiat leski).

Lokalne media, m.in. Nowiny24.pl i Wbieszczady.pl podały, że karetki zabierały dzieci do szpitali w Lesku, Ustrzykach Dolnych, Sanoku, Brzozowie i Przemyślu. Wszystko rozegrało się w pierwszą noc turnusu.

Masowe zatrucie na kolonii. Karetki odwoziły dzieci do szpitali

Uczestnicy dotarli do ośrodka w poniedziałek. Dzieci zjadły kolację, a potem po północy, jedno za drugim, zaczęły przejawiać objawy zatrucia. Pojawiły się wymioty, biegunka.

- Wysłałem na miejsce pracowników, aby pobrali próbki jedzenia i przeprowadzili badania. Te dzieci wczoraj (3 lipca - red.) dotarły do ośrodka, gdzie zjadły kolację. Następnie między północą a godziną 1 zaczęły się pojawiać objawy zatrucia. Doświadczenie lekarza podpowiada mi, że do zatrucia mogło dojść w trakcie podróży do ośrodka, np. mogli się zatrzymać na jakiś posiłek gdzieś na postoju. Wszystko dokładnie sprawdzimy – powiedział portalowi Nowiny24.pl Wiktor Fiodor, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Ustrzykach Dolnych. Nie przesądza, przez który posiłek doszło do masowego zatrucia.

Sanepid podkreślił w komunikacie, że "niezwłocznie wdrożono procedury mające na celu wyjaśnienie przyczyny zdarzenia". Pracownicy stacji sanitarno epidemiologicznej z sekcji: epidemiologii, higieny żywności i żywienia oraz higieny dzieci i młodzieży udali się do schroniska w miejscowości Rudenka celem przeprowadzenia wywiadu epidemicznego, oraz pobrania próbek do badań laboratoryjnych – przekazała PSSE w Ustrzykach Dolnych.

RadioZET.pl/wbieszczady.pl/Gov.pl