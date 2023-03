Leżajskie nadleśnictwo opublikowało nagranie w swoich mediach społecznościowych. Na krótkim wideo widać jak leśną drogę przed samochodem przecina stado sześciu jeleni z jednym wyjątkowym osobnikiem. "Białego jelenia to ja widzę tutaj po raz pierwszy. To jest sensacja. Do tego jeszcze biały jeleń biegnący w chmarze. To się nieczęsto zdarza" - tłumaczy cytowany przez PAP leśnik z Wydrza (woj. podkarpackie) Hubert Bełz.

Jak tłumaczy nadleśnictwo wideo jest autorstwa Konrada Bróda, który wraz ze znajomym w niedzielne popołudnie jechał samochodem drogą prowadzącą z Brzózy Królewskiej do wsi Wydrze. Gromadę jeleni dzieli od nich ok. 50 metrów. Sam autor przyznaje, że wiedział, że widok Albinosa jest dość rzadki, a w stadzie - niemal niespotykany.

- Po raz pierwszy widzę, żeby w Polsce, wśród jeleni szlachetnych, był biały osobnik. To taka perełka. Ale żeby mieć pewność, że to jest albinos, trzeba by jeszcze sprawdzić, czy ma czerwone świece, czyli oczy – mówi Wacław Matysek, rzecznik Polskiego Związku Łowieckiego.

Niezwykłość obecności albinosa w stadzie polega na tym, że często te osobniki są wykluczane właśnie ze względu na swoją odmienność. Choć widok cieszy, Matysek tłumaczy, że najpewniej niedługo sytuacja się zmieni. - Jak rozpocznie się rykowisko i jelenie będą szukać dla siebie partnerek, dawni kumple mogą się nawet pobić. Na razie jednak żyją sobie razem i nic się nie dzieje - opiniuje. Białe jelenie na przestrzeni kilku ostatnich lat były widywane w miejscowościach takich jak Wadowice (Dolny Śląsk), Zawoja (Małopolska) czy Kup (Opolszczyzna.

