Nowe zapowiedzi Czarnka ws. szkół. "Skończmy z tym gadaniem!"

Przemysław Czarnek w Lublinie, w ramach trasy programowej „Przyszłość to Polska”, zapowiedział przywrócenie uprawnienia emerytalnego nauczycielskiego, a także plany uruchomienia stałego funduszu dla szkół specjalnych.

- Skończmy z tym gadaniem o edukacji włączającej. Skończmy z gadaniem i straszeniem, że będziemy likwidować szkoły specjalne. Kto? My? Likwidować szkoły specjalne?… To po co przywieźliśmy 64 mln zł prezydentowi miasta Lublina […] My nie jesteśmy od likwidacji szkół specjalnych - grzmiał szef MEiN.

Czarnek odniósł się też do trwających prac zmierzających do odchudzenia podstawy programowej, podkreślając przy tym znaczenie tworzenia relacji rówieśniczych. - Ograniczamy siatkę godzin, chcemy zdjąć w tygodniu nawet do 5 godzin zajęć, po to, żeby nie zakuwać tylko, nie przesiadywać nad książkami, ale żeby były to zajęcia miękkie, wyjścia do parku, do lasu, do kina do muzeów – wymieniał. O tej sprawie mówił już kilka dni wcześniej. - Przystąpiliśmy energicznie do prac zmierzających do odchudzenia podstawy programowej w rozmaitych obszarach - podkreślał w czwartek.

Robią to – jak podał - dla ministerstwa specjaliści, "po to, by dojść do sytuacji, w której - w perspektywie jakiegoś czasu - zmniejszyć obciążenia dla uczniów o kilka godzin tygodniowo". - Trzy, cztery, może pięć godzin tygodniowo po to, by było więcej czasu na wspólnotę, więcej czasu na kontakty między uczniami i mniejsze obciążenia dla uczniów – dodał.

RadioZET.pl/PAP: Gabriela Bogaczyk