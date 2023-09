Ogromna wygrana w Lotto Plus. Wiadomo, skąd pochodzi szczęśliwy kupon

Wyniki losowania Lotto Plus z 9 maja to: 5, 10, 22, 26, 32, 38. Aby wejść do gry o 1 mln zł, wystarczy dopłacić złotówkę do zakładu Lotto i poprosić o grę z Plusem. Tak właśnie zrobił w czwartek gracz, który zawarł jeden zakład Lotto metodą na chybił trafił.

Szczęśliwy kupon nabyto w punkcie Lotto przy al. Jachowicza 40 w Płocku w województwie mazowieckim. To już trzecia „szóstka” w Lotto Plus odnotowana w Płocku. Poza nimi w mieście padło też osiem „szóstek” w Lotto, a najwyższa wygrana w tym mieście to właśnie Lotto z 10 kwietnia 2021 roku - wyniosła aż 13 802 934,80 zł.

Jak grać w Lotto i Lotto Plus?

Aby zagrać w Lotto, należy wytypować 6 z 49 liczb – samodzielnie, metodą chybił trafił lub w sposób mieszany. Koszt pojedynczego zakładu to 3 złote. Dopłacając złotówkę, wchodzimy do gry z Plusem o dodatkowy 1 mln zł w Lotto Plus. Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę.

W piątek 29 września kolejne szanse na wygranie dużej sumy pieniędzy w grach liczbowych. W Eurojackpot do wygrania będzie 100 mln złotych. Z kolei w sobotę kumulacja w Lotto będą do wygrania 3 mln złotych, a w Lotto Plus ponownie można zagrać o 1 mln zł.