Jak podał mł. asp. Andrzej Jurkun z zespołu prasowego olsztyńskiej policji, w ubiegłą środę oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie otrzymał zgłoszenie, że w jednym w zakładów pracy na terenie podolsztyńskiej gminy Dywity doszło do zdarzenia, w którym jedna osoba została ranna.

Z policyjnych ustaleń wynika, 46-latek wszczął awanturę ze swoją 47-letnią byłą partnerką. Po tym kobieta wyszła do pracy. Po kilku godzinach mężczyzna znalazł się w zakładzie pracy, w którym byli zatrudnieni. Zaatakował nożem 47-latkę. Obecni na miejscu pracownicy powstrzymali agresora i wyprowadzili go z budynku. Po chwili na miejsce przyjechał policyjny patrol, który zatrzymał mężczyznę. Kobieta z ranami kłutymi trafiła do szpitala. Na szczęście jej życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo.

Olsztyn. 46-latek podejrzany o usiłowanie zabójstwa

46-latek ostatecznie trafił do policyjnego aresztu. Badanie policyjnym alkomatem wykazało, że był kompletnie pijany. W jego organizmie były prawie 2 promile alkoholu. Policjanci w trakcie czynności zabezpieczyli nóż, który został znaleziony na terenie zakładu pracy.

Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut usiłowania zabójstwa. Za popełnione przestępstwo Kodeks karny przewiduje nawet dożywocie. W piątek decyzją sądu wobec mężczyzny zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na 3 miesiące. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ.

Przypomnijmy, że w środę w Międzychodzie i sąsiedniej miejscowości doszło do podobnego ataku, który niestety zakończył się tragicznie. Napastnik zamordował 22-letniego Patryka, a potem 45-letnią Iwonę, zadając im liczne ciosy nożem. Do zbrodni przyznał się Marcin W.

