26-letni Marek z Gliwic w województwie śląskim zaginął późnym popołudniem 9 lipca. Młody mężczyzna wypoczywał ze znajomymi nad jeziorem w Pławniowicach. Z ich relacji wynikało, że w pewnym momencie gliwiczanin gdzieś poszedł, zostawiając wszystkie swoje rzeczy na brzegu. Gdy długo nie wracał, koledzy na własną rękę zaczęli go szukać, a następnie powiadomili służby.

Ciało Marka znaleziono w Jeziorze Pławniowickim

Akcję poszukiwawczą prowadziło kilkudziesięciu policjantów z Pyskowic oraz katowickiego oddziału prewencji, a także strażacy, w tym ochotnicy. Działania służb trwały do poniedziałkowego rana. "Policjanci przeczesywali okoliczne lasy, sprawdzali drogi oraz linię brzegową, zaś strażacy prowadzili czynności w wodzie" – przekazała gliwicka policja.

"Niestety, dziś potwierdził się najgorszy scenariusz – około 30 metrów od brzegu, pod powierzchnią wody, dryfowało ciało zaginionego. Prowadzone postępowanie wyjaśni dokładne przyczyny jego śmierci" – poinformowali mundurowi z Gliwic.

Policjanci przypominają o zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą. "Nie lekceważmy tego żywiołu i nie przeceniajmy swoich umiejętności pływackich. Starajmy się nie pływać w pojedynkę i nigdy nie łączmy kąpieli z alkoholem" – zaapelowali.

13 osób utonęło w weekend

Jak poinformowało w poniedziałek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w miniony weekend w całym kraju utonęło 13 osób. Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 126 utonięć. "Pamiętaj o zasadach bezpiecznego wypoczynku: nie wbiegaj rozgrzany do wody, nie wypływaj na materacu daleko od brzegu, nie wchodź do wody bezpośrednio po posiłku, pływaj tylko w wyznaczonych miejscach, stosuj się do poleceń ratownika" – napisało na Twitterze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/PAP