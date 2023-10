W kamienicy znaleziono zwłoki. Oto, co wcześniej słyszeli sąsiedzi

Jak podała stołeczna "Gazeta Wyborcza", w poniedziałek 30 października do jednego z mieszkań w kamienicy w centrum Pruszkowa (woj. mazowieckie) weszła policja. Otrzymane przez nich zgłoszenie dotyczyło awantury.

Pruszków. Zwłoki w kamienicy. Co mówią sąsiedzi?

Okazało się, że poprzedniej nocy między dwoma mężczyznami doszło do kłótni. Ciało jednego z nich funkcjonariusze znaleźli właśnie w poniedziałek. To lokator mieszkający na co dzień piętro niżej.

- Na miejscu zostały przeprowadzone oględziny zwłok zmarłego oraz miejsca zdarzenia przy udziale prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie. Ze wstępnych ustaleń wynika, iż niewykluczony jest udział osób trzecich w zdarzeniu - przekazał w rozmowie z "Wyborczą" Szymon Banna, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Zlecono także przeprowadzenie sekcji zwłok.

Z kolei reporter "Super Expressu" rozmawiał z sąsiadami, którzy narzekali na hałas oraz głośne, suto zakrapiane alkoholem imprezy, które organizowano w mieszkaniu, gdzie doszło do odkrycia zwłok. "Nieoficjalne informacje mówią, że został on brutalnie pobity, co miało skutkować jego śmiercią. Tych informacji na razie nie potwierdzają służby" - czytamy w artykule "SE".