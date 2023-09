Tajemnicze kręgi zauważono na 3 kontynentach. Potrafią ciągnąć się kilometrami

Jako "czarcie kręgi" rozumie się koliste fragmenty odsłoniętej gleby. Zazwyczaj naokoło niej można spotkać rośliny - najczęściej trawę. Z powietrza wyglądają jak rzędy kropek umiejscowionych obok siebie, które mogą rozciągać się kilometrami. Naukowców od kilku dekad intryguje tajemnicze zjawisko. Teraz dzięki zdjęciom satelitarnym i pomocy sztucznej inteligencji dokonali nowych odkryć.

CNN poinformował o artykule opublikowanym w poniedziałek czasopiśmie naukowym "Proceedings of the National Academy of Sciences", w którym zespół badaczy opisał najnowsze ustalenia ws. "czarcich kręgów". Do tej pory potwierdzono ich obecność tylko w Australii i Namibii w południowo-zachodniej Afryce. Okazuje się, że podobne zjawiska pojawiają się na całym świecie.

Tajemnicze zjawiska zauważone na trzech kontynentach. Czym są "czarcie kręgi"?

Dzięki zdjęciom satelitarnym setek tysięcy działek i wykorzystaniu sztucznej inteligencji do wyszukania podobnych obiektów naukowcy znaleźli nowych 263 miejsc z "czarcimi kręgami" w 15 krajach na 3 kontynentach. Były one rozmieszczone w całej Afryce (Sahel, Sahara Zachodnia, Madagaskar i Róg Afryki), Azji Środkowo-Zachodniej oraz środkowej i południowo-zachodniej Australii.

Dr Stephan Getzin, naukowiec z Uniwersytetu w Getyndze w Niemczech, w rozmowie z CNN tłumaczył, że dla badaczy szczególnie frapujący jest fakt uporządkowania "czarcich kręgów" w porównaniu do podobnych zjawisk w naturze. Co więcej - parametry wcześniej odkrytych i świeżo zauważonych kręgów są identyczne.

Skąd się wzięły "czarcie kręgi"? Naukowcy zakładają, że najprawdopodobniej pojawiły się na bardzo suchych i piaszczystych glebach o wysokiej zawartości zasad oraz niskiej zawartości azotu. Ekosystemy w tych rejonach świata mogły uodpornić kręgi na zjawiska atmosferyczne, takie jak powodzie czy skrajna susza.

Okrągły kształt obiektom mają nadawać np. termity. - Aborygeni ilustrowali te kręgi co najmniej od lat 80. XX wieku i twierdzili, że znają je od pokoleń, prawdopodobnie od tysięcy lat - mówiła CNN dr Fiona Walsh z międzynarodowego zespołu naukowców badających "czarcie kręgi".

Badacze podkreślają, że wiele pytań dotyczących "czarcich kręgów" pozostaje bez odpowiedzi. Jednak najnowsze ustalenia pozwalają otworzyć nowy rozdział w badaniu jałowych i odosobnionych rejonów świata.